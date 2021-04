Belem Bevilacqua, la primera árbitra cordobesa con contrato en AFA

“Empecé a los 17 años, estaba en el último año del secundario, con 18 años ya había hecho el ingreso a la universidad, y luego, siguiendo la carrera universitaria, hice el curso de árbitro pre-nacional la preparatoria para entrar a eliminatorias de AFA, me eligieron para hacer el curso nacional, es más me quisieron mandar un año antes, pero tenía 20 años y no podía. A los 19 debuté en Primera división y en el 2016 me recibí de árbitro nacional”, supo contar Belem Bevilacqua a LA NUEVA MAÑANA, cuando en marzo de 2018 narramos su historia en la edición papel.

Pasó el tiempo y la árbitra oriunda de Río Cuarto se siguió capacitando y logrando sobresalir en el arbitraje. Tan es así, que en las últimas horas Bevilacqua fue contratada por AFA.

A propósito en declaraciones a Acción Deportiva, de radio LV16 de Río Cuarto, quien ahora será la primera mujer cordobesa en dirigir torneos superiores del fútbol argentino, contó: "Es un sueño que se hizo realidad, estoy muy feliz. Ellos te citan para ya ponerte en blanco, ya soy personal efectivo. Más allá de hacer lo que me gusta es una buena posibilidad laboral".

Además, afirmó: "Sueño con dirigir lo más alto que se pueda ya se a nivel nacional o internacional. Fue una sorpresa enterarme que soy la primera cordobesa en tener un trabajo en AFA".