El tenista argentino Franco Feitt, sancionado de por vida por arreglar partidos

Tiene de 28 años y y ex 920° ATP en singles, admitió múltiples infracciones a las cláusulas del Programa Anticorrupción.

Nuevo caso de arreglo en las apuestas del mundo del tenis, algo que mancha a muchos jugadores y contra lo que lucha la ATP desde hace varios años.

El argentino Franco Feitt fue suspendido a perpetuidad tras admitir que había amañado partidos entre 2014 y 2018, anunció este martes la Unidad de Integridad del Tenis.

El caso fue examinado por el oficial anticorrupción Raj Parker, que resolvió inhabilitar a Feitt para jugar o asistir a partidos oficiales, además de imponerle una multa de 25.000 dólares.

Feitt, de 28 años, llegó a ocupar el puesto 920 del ránking mundial individual en el mejor momento de su carrera y el 437 en la lista de dobles.

Actualmente Feitt trabaja en la academia "Ad in Tennis Academy", en Barcelona, dirigida por los ex tenistas españoles Albert Portas y Gerrmán Puentes. La sanción, emitida de manera oficial este martes, llegó mientras el jugador se encuentra en Monastir, en un W15 -un ex Women's Circuit de 15 mil dólares en premios, con una jugadora de la academia.