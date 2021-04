De amateur a profesional: desafíos del Racing de “la Tota”

Especial para La Nueva Mañana

Asumir la hora de la verdad es más que un desafío en marcha y en esa parte del proceso se encuentra el plantel de Racing de Nueva Italia, que tuvo poco tiempo para celebrar el ascenso ya que a la vuelta de la esquina se encontraba el inicio del Federal A. El domingo inicia para la “Academia” su ilusión ante Douglas Haig, aunque entre la final y el cotejo inaugural ocurrieron un sinnúmero de episodios que le dan forma a la euforia y la ansiedad con disfraz de sueño.

En ese sentido, el encargado de transformar las necesidades y las obligaciones del equipo es su líder Hernán Medina, quien muestra una filosofía con convencimiento bastante particular. Sin grandes erogaciones, confiando en sus recursos, apunta a seguir haciendo historia.

“La preparación fue óptima, estamos fortaleciendo conceptos en un proceso de adaptación. Quedan cosas por ajustar, mantuvimos la base, quienes se acoplaron al proyecto ya están compenetrados, hubiésemos querido más tiempo de trabajo, pero ahora no hay excusas”, explicó con determinación la “Tota”.

- ¿El objetivo es el ascenso o la consolidación?

- No es sencillo definir ese rumbo, no es fácil dimensionar donde estamos parados. Nos preparamos para afrontar cada compromiso como una final, y no es verso. Cada domingo nos irá diciendo dónde estamos parados.

- Que esta temporada no haya descensos, ¿puede relajar al equipo?

- Estamos trabajando para no caer en eso porque los perjudicados seremos nosotros. Es necesario plantear una meta, en este caso son 30 fechas, y debemos asumir el momento. Tenemos también obligaciones a corto plazo, pero está claro que apostaremos a ser protagonistas. Ahora cambian los escenarios y las motivaciones, nos encontramos en esas circunstancias donde el jugador modifica su cabeza, y siempre tratamos de ser competitivos. El cambio de mentalidad ahora es de todos.

“Es tiempo de poner todo en la balanza. Está claro que el hincha quiere ganar, porque es pasional, pero nosotros estamos para analizar la trastienda y darle lugar al proceso. El hincha pregunta ¿cómo salió Racing?, en vez de ¿cómo jugó Racing? Tendremos que adaptarnos, y nos ilusionamos con eso cada vez más”.

- ¿Preocupa que el plantel no tenga referentes o gente de experiencia?

- A la experiencia la vamos logrando paso a paso, no tengo miramientos con eso. El jugador es inteligente, sabe que se tiene que adaptar a todas las adversidades, sino se queda en el camino. Tengo plena confianza en ellos, no es algo que me preocupe. Está claro que tenemos que trabajar más de lo normal para consolidarlo, un mes atrás estábamos con otros retos, ahora tenemos por delante otro desafío que no podemos subestimar.

- Es un cambio de mentalidad, de torneo amateur a lo profesional…

-Es cierto, es la chance de ser profesionales, de vivir de esto, del fútbol. Ellos y yo también. Tenemos mucho en juego y no queremos desaprovechar la oportunidad.

- También el hecho de que el ascenso representa un cambio tanto para el club como para los jugadores…

- Esto es otro universo, es ser profesionales, algunos por primera vez y otros que no quieren dejar pasar la oportunidad que se ganaron en cancha. Dar el paso del ascenso implica responsabilidades, no solo de cada uno sino también con el club. No es solo hacer bien las cosas sino sostenerlas. El ascenso es una obligación mayor, la vara de la exigencia sube. Todos están a un paso de cumplir el sueño de ser profesionales. Vivir de esto no es sencillo, es reinventarse, saber asumir los momentos. Seguir el camino correcto y estar atento a las consecuencias. Racing también busca dar su salto de calidad en todo sentido.

- ¿También es tu gran desafío como DT?

- Disfruto de estas nuevas generaciones, aprendo a convivir con ellos, transitando ahora otros escenarios. Es tiempo de revalidar lo que hicimos, el buzo de Racing es pesado, es tiempo de poner las cartas en la mesa, animarse a ir por más, porque de esto se trata la vida misma. Al final del camino del torneo veremos cuántos hemos aprendido e incorporado.

- El armado del plantel es la base del ascenso, con pocas caras nuevas.

- Es un plantel joven, con jugadores del club, otros de equipos de la Liga Cordobesa como Leandro Fernández, Pablo López, y otros del interior. Cambiamos pieza por pieza porque respaldamos a los que ascendieron y a ese estilo de juego que nos dio réditos. Apostamos a jugadores genuinos. No hemos buscado refuerzos de renombre, no siempre te garantizan éxito, nos ajustamos a lo que tenemos, al presupuesto, pero sin perder el compromiso de lo que representa esta camiseta.

