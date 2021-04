Tras el repudio mapuche, Bullrich participará de un congreso en Bariloche

La ex funcionaria del Pro encabezará el denominado primer “Congreso por la Paz, la Justicia y el fin de la violencia extrema en la Patagonia”, junto a referentes del macrismo.

Patricia Bullrich encabezará este miércoles y jueves en Bariloche el denominado primer “Congreso por la Paz, la Justicia y el fin de la violencia extrema en la Patagonia”, del que paticiparán dirigentes nacionales y locales, alineados al macrismo.

Del encuentro participarán decenas de vecinos de Villa Mascardi, El Foyél, El Bolsón, El Hoyo y Bariloche, entre otras localidades de la región. Según trascendió, la actividad fue coordinada por la abogada y ex funcionaria, Florencia Arietto, y el abogado que representa a varios habitantes de la región, publicó Tiempo.

Se espera también la llegada a Bariloche de los legisladores opositores Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Ignacio Torres, Pablo Torello, Jorge Enriquez, David Schlereth y Francisco Sánchez. Según puntualizaron varios medios locales, los organizadores del “Congreso” no convocaron a autoridades locales, provinciales y nacionales.

“Así como los asesinos siempre vuelven al lugar donde cometieron sus crímenes, Patricia Bullrich vuelve al territorio donde ordenó los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Yem, cuya responsabilidad política y judicial no ha pagado. Exponiendo un cinismo propio de quienes se creen por encima de todxs”, puntualizó en un duro comunicado el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Tras declarar a Bullrich como persona no grata, este colectivo hizo alusión a la denominación del Congreso: “Paz que no tenemos hace más de 140 años, pero que se vio rotundamente quebrada con la llegada de un gobierno de derecha como el PRO al poder, cuyos mayores exponentes son las familias ligadas a la oligarquía porteña que encabezó la Campaña del Desierto. Así como los abuelos de la hoy ex ministra vendían y continúan vendiendo las tierras en la Patagonia, a través de la Inmobiliaria Bullrich, cuyos carteles podemos ver por la comarca andina, ella se encarga de atacar al Pueblo Mapuche bajo el discurso de la Paz, el Progreso y la Propiedad Privada”.

En igual sentido, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche repudió el inminente arribo a la ciudad de la ex ministra y consideró que el encuentro “es una falacia”, al tiempo que vaticinó que “reivindicará como siempre la ideología genocida de la conquista del desierto”.

Por su parte, desde el bloque de legisladores del Frente de Todos concluyeron que “la presencia de la exministra Bullrich en la zona es una peligrosa provocación y sus lamentables razones son una afrenta a la inteligencia”.

