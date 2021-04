"Hay que tener paciencia, obviamente está la necesidad de ganar"

El técnico de Instituto, Mauricio Caranta, habló sobre el presente del equipo que aún no logró un triunfo en la Primera Nacional.

En cuatro fechas que se lleva disputado el torneo de la Primera Nacional, Instituto todavía no ha podido celebrar ninguna victoria. Y eso ya ha generado un malestar.

En ese marco, el técnico de la "Gloria", Mauricio Caranta, se expresó sobre el presente del equipo y analizó la producción.

En declaraciones al programa Futbolémico, que se emite por radio Impacto, el entrenador afirmó: "Hoy no pienso en cuanto margen tengo, esto es un proceso y hay un proyecto". Y agregó: "Hay que tener paciencia, obviamente que está la necesidad de ver a tu equipo ganar. Es entendible, hay que mantener esa paciencia. Estamos trabajando".

Caranta también se refirió a los insultos que bajaron ayer, curiosamente, en el estadio, cuando solamente pueden asistir dirigentes o invitados de estos a las tribunas. (A propósito, el club oficialmente todavía no se expresó repudiando este accionar). "Lo único que me dejó tranquilo es que no eran dirigentes", dijo el DT sobre los insultos de ayer, cuando la "Gloria" igualó sin goles ante Güemes de Santiago del Estero.

Instituto empató tres partidos y perdió uno. Le convirtieron sólo dos goles, Pero a generado mucho y únicamente marcó un tanto, y de tiro libre. A propósito, Caranta dijo: "Los 9 de la única forma que vuelven a la confianza es con goles, lo he hablado con Pino y Castillejos". Y analizó: "Quedó la sensación que éramos un equipo previsible, tuvimos la posesión hasta cierto lugar. Carecemos del último pase".