Axel Fiks vuelve a Córdoba y se presenta en Club Paraguay

El músico Axel Fiks volverá a Córdoba este sábado para presentarse en el primer turno de Club Paraguay, en el marco de una gira nacional que viene desarrollando en la previa a meterse de lleno en el trabajo que culminará en su nuevo disco, aún sin nombre, que verá la luz en la primera parte del 2021.

“La verdad es que yo estaba un poco frustrado durante la cuarentena por el hecho de no poder tocar ni poder ir al estudio. Se me hizo difícil componer, pero de alguna manera pude hacerlo. Publiqué algunas cosas y hay otras que me estoy guardando para el disco”, dice a La Nueva Mañana en la previa al concierto en el que volverá a reecontrarse con el público cordobés, el próximo sábado a las 20. “Tengo ganas de salir a tocar por todo el país y Córdoba, en ese marco se presenta como un lindo desafío, porque tiene un público increíble. Cuando fui en el 2019 se cantaban absolutamente todos los temas”, recuerda Axel que empieza a dejar atrás el parate total obligado por la pandemia.

Respecto a su nuevo material, Fiks señala que se inscribe en “una búsqueda más pop más refinado”, aunque reconoce que hay una con sus trabajos anteriores. “Es distinto pero el sonido va a resultar familiar”, señala.

“Lo más probable es que para el mes que viene ya esté todo terminado, pero no tengo plazos. El tema es que no va a ser solamente un disco, estoy planeando una estética nueva, un tipo de video específico, con colores nuevos, con vestimenta nueva. No quiero que sean sólo canciones, sino que sea algo más audiovisual. Quizás por eso se demore un poco más”, cuenta Axel, que estima que sus nuevas canciones verán la luz durante el primer semestre de este años.

Por lo pronto, el sábado volverá a ser abrazado por el público cordobés en el club ubicado en el barrio capitalino de Güemes. Será una buena oportunidad para poder recorrer las canciones de su disco Idilio, editado en el 2018, los singles que fueron surgiendo antes y durante de ese trabajo y (¿por qué no?) empezar a imaginar el próximo paso del “niño amor”.