Nauel y Federico unen fuerzas y estrenan canciones en Studio Theater

El próximo viernes 26 de marzo, después de un año alejados de los grandes escenarios, Nauel y Federico unirán fuerzas para subirse al tablado de Studio Theater (Rosario de Santa Fe 272) para mostrar sus canciones en vivo y estrenar nuevos temas ante su público con el que volverán a reencontrarse en vivo.

“La verdad es que estoy un poco nervioso de volver a tocar en vivo y de hacerlo en un escenario como el de Studio, que es un lugar en el que siempre quise tocar”, dice Nauel a La Nueva Mañana en la previa al concierto en el que aprovechará para mostrar sus nuevas canciones y lanzar oficialmente Eso, su último single.

“Eso es mi canción favorita entre todas las que fui lanzando últimamente”, señala el riotercerense. "Me siento muy representado por el sonido y por lo que dice. Es una canción que está bastante en sintonía con algunas temáticas vigentes en los géneros urbanos de los últimos años. Tiene algo de ego trip y, en ese viaje, está bueno lo que pasa, porque no sólo que da confianza sino que también pude hablar de situaciones en las que uno no siempre es escuchado y reconocido. Últimamente me vienen preguntando por la canción y yo no venía poniendo el acento sobre la letra, y creo que eso pasa porque en una primera instancia es como que las letras pueden pasar por superficiales, pero cuando uno pone la atención allí se pueden encontrar muchas cosas”, asegura Nauel sobre el single producido por Bernardo Ferrón que se publicó hace apenas una semana.

Para Federico también será una noche de estreno. No sólo porque sumará un guitarrista a su banda estable (Iñaki Ruibal) sino porque será la primera vez que haga sonar en vivo su canción Después y también porque aprovechará la vuelta a la escena para adelantar un próximo lanzamiento que verá la luz en el mes de abril: No te enamora.

“Es una especie de premio para los presentes. Al volver después de un año, en medio de una situación que sabemos que está difícil, creo que amerita una especie de presente para el público que se la juega y viene a vernos”, señala el músico cordobés al respecto.

Mientras que también se encuentra trabajando bajo la producción de Ferrón (“una gran parte de la idea de tocar juntos surgió de cruzarnos en la casa de Bernardo”, reconoce Nauel) Federico no descarta que el esquema de lanzamientos que viene planificando para la primera parte del año puedan desembocar en un trabajo discográfico en el largo plazo. “Por ahora van a ser singles, pero pensar en un disco no es una locura. Ideas y ganas sobran”, asegura.

Los shows de ambos artistas tendrán lugar el viernes 26 a las 20.30 y serán acompañados por la ambientación musical a cargo de la DJ Maia Dros.