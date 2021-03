Ciberdelito: Defensa del Consumidor pidió información a bancos

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba cursó escritos a todas las entidades bancarias que operan en la provincia, a los fines de que acrediten el cumplimiento de la normativa dictada por el Banco Central de la República Argentina y la Guía de Supervisión para la Ciberseguridad y Ciberresiliencia.

Esto, ante las numerosas denuncias por ciberdelitos, se informó oficialmente. Ahora los bancos tienen cinco días hábiles para responder al requerimiento.

“Las acciones de oficio se libraron ante el incremento de los fraudes bancarios cometidos por terceros, y de maniobras ilícitas que perjudican a los usuarios y usuarias” informó el organismo provincial.

Por otro lado, la oficina estatal recomendó a los usuarios no facilitar a terceros la tarjeta de débito o crédito, su numeración, código de seguridad y/o pin; no divulgar las claves o datos personales; al momento de pagar no perder de vista el plástico ni entregarlo a un tercero; antes de firmar el cupón, controlar el monto de la compra y modalidad de pago; recordar que no se deben recargar intereses en compras realizadas mediante tarjeta de débito o tarjetas de crédito en un sólo pago; controlar los movimientos de la cuenta bancaria con frecuencia; y si se detectan consumos no realizados, impugnarlos ante la entidad bancaria y la administradora del plástico, por escrito, dentro de los 30 días de la recepción del resumen.

