El Gobierno ratificó la recomendación de evitar viajes al exterior

El Ministerio de Salud remarcó la necesidad de evitar los viajes al exterior por motivos no esenciales.

El Ministerio de Salud remarcó la necesidad de evitar los viajes al exterior por motivos no esenciales. Foto: NA

Las autoridades sanitarias reportaron este sábado que 44 jóvenes que volvieron al país desde Cancún, México, luego de un viaje de egresados dieron positivo en el test de Covid-19 y el Ministerio de Salud remarcó la necesidad de evitar los viajes al exterior por motivos no esenciales.



La cartera que encabeza Carla Vizzotti emitió un comunicado en el que desalienta los viajes al exterior ante el riesgo de trasmisión en la Argentina de las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 que circulan a nivel internacional.



En este sentido, informó que se están articulando acciones de control con todas las jurisdicciones implicadas, a partir de que el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires reportara que 44 viajeros de un total de 149, provenientes de Cancún, presentaron test de antígeno positivo a su regreso.



Según se informó, los jóvenes son residentes de la Ciudad de Buenos Ares y de la provincia de Buenos Aires que volvían de viajes de egresados y de inmediato se tomaron las medidas de prevención y control.



En primer lugar, se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones el listado completo de los pasajeros del vuelo, para poder identificar a sus contactos estrechos, iniciar el rastreo y realizar el seguimiento estricto de la cuarentena obligatoria de cada uno, por parte de cada jurisdicción.



El Ministerio de Salud indicó que también se solicitó el test de PCR a las 44 personas y que se enviarán las muestras positivas por PCR al laboratorio Anlis-Malbrán, para su secuenciación genómica del SARS-CoV-2, con el fin de monitorear posibles variantes del virus.



Ante la circulación de nuevas variantes y el riesgo de transmisión comunitaria en la Argentina, la cartera sanitaria remarcó la recomendación de evitar los viajes por razones que no sean esenciales y subrayó que se deberá presentar de manera obligatoria, un test de PCR negativo dentro de las 72 horas previas al embarque.



Además, al arribo al país, el viajero deberá realizar cuarentena durante 10 días a partir de la prueba PCR negativa y adicionalmente deberá cumplimentar con las recomendaciones definidas por las jurisdicciones en relación al ingreso desde el exterior.



El Gobierno recordó que a nivel mundial se han identificado distintas variantes, tres en particular (las detectadas originalmente en Reino Unido; Manaos, Brasil, y Sudáfrica) como de especial interés, que ya han generado transmisión comunitaria en muchos países de distintos continentes.