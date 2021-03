Fuera Porta: el Congreso Nacional distinguió a VUDAS por su lucha ambiental

Las mujeres integrantes de la asamblea Vecinxs Unidxs en Defensa de Ambiente Sano y Seguro (VUDAS) fueron distinguidas con el premio “Berta Cáceres” en el Congreso Nacional. El reconocimiento, impulsado por la Red de Defensoras del Ambiente y otorgado por la Nación, es por la lucha ambiental que desde hace más de nueve años llevan adelante de forma incansable contra la empresa Porta Hermanos, radicada en pleno barrio San Antonio, al sur de la ciudad de Córdoba.

A lo largo de estos años numerosos estudios y relevamientos médicos han demostrado lo que denuncian desde VUDAS al grito de "Fuera Porta": que la planta de bioetanol contamina y que los gases que emana son nocivos para la salud de quienes viven a su alrededor, o en algunos casos incluso, al lado. Afecciones respiratorias y en la piel, malformaciones congénitas en recién nacidos, pólipos en la garganta y cáncer de ojos, son solo algunas de las enfermedades que sufren quienes conviven con la fábrica de Porta.

Integrantes de VUDAS recibido la distinción Berta Cáceres. Foto: Matías Spicogna





En julio del año pasado, a pesar de la falta de habilitación de la planta por parte del Ministerio de Energía de la Nación, de la causa judicial vigente, de la falta de un Estudio de Impacto Ambiental y de una Audiencia Pública, el gobernador Juan Schiaretti inauguró una obra de ampliación de gas natural y una planta de concentrados proteicos de origen vegetal en Porta Hnos. S.A., potenciando la producción de la empresa denunciada por contaminación.

Apenas unos meses después, tras contraer coronavirus, murió Lucho, esposo de Rosa Acuña, una de las históricas referentes de VUDAS, y también vecino de San Antonio. Desde la asamblea aseguran que la muerte de Lucho no fue azarosa y que su sistema inmunológico, al igual que el del resto de quienes viven en el barrio, estaba deprimido consecuencia de los años expuesto a las emanaciones de la fábrica apoyada por el Gobierno provincial.

"Este premio nos da fuerzas para continuar"

La Nueva Mañana dialogó con Silvia Cruz, referente de VUDAS, y cuya casa queda pegada a la fábrica de bioetanol de Porta Hermanos, sobre el premio Berta Cáceres entregado el 5 de marzo por el Congreso de la Nación.

"Este premio viene a poner un poco de agua fresca a esta lucha que continuamos a pesar del coronavirus, de la cuarentena, y de Schiaretti haciendo negocios con Porta. No podemos comprender cómo estos dirigentes pueden actuar así. Tienen hijos, tienen nietos, y no les importa. Acá en el barrio la gente se sigue enfermando, y somos más vulnerables a la pandemia porque tenemos nuestro sistema inmunológico deprimido por los años de contaminación. Ya perdimos a un compañero, Lucho, esposo de Rosa, que murió por coronavirus, y Porta haciendo alcohol, es una burla", dice Silvia.

Desde VUDAS vienen exigiendo hace más de 9 años la erradicación de la planta de Porta Hermanos de barrio San Antonio, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Foto: Matías Spicogna

El reconocimiento, que lleva el nombre de la ambientalista y líder indígena hondureña asesinada en 2016 y la cual logró entre otras victorias que el gigante chino Sinohydro y el Banco Mundial abandonaran su respaldo a un polémico proyecto hidroeléctrico, es para VUDAS "una bocanada de aire fresco". "Este premio con el nombre de Berta Cáceres, que bien sabía como era luchar contra el Estado, nos da fuerzas para seguir siempre para adelante, con fuerza y convicción. También nos sorprendió que su organización se llamaba Defensora del Ambiente por el Buen Vivir, muy parecido a nuestro nombre VUDAS (Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano), lo que vimos como una especie de señal que nos dice 'continúen', y que llega cuando más necesitamos esa bocanada de aire fresco", agrega la referente.

Desde el punto de vista político, desde VUDAS lo interpretan "como una expresión de poder salir de esta Córdoba cómplice de Porta". "Tenemos una causa a nivel federal y una causa que está esperando admisibilidad en la Corte Suprema, y justo nos premian ahora, entonces esperamos que sirva para que vean que nosotros no somos más que esto: un grupo de vecinos y vecinas luchando contra una planta de bioetanol instalada en un barrio. Solo tenemos nuestra voz y nuestro derecho a la defensa, y la obligación de denunciarlo. Es un premio que nos dejó muy sensibilizadas, con mucho para pensar y para valorar, y para saber que estamos haciendo lo que debemos y que vamos a continuar. No solo por nosotros, sino por los niños, las niñas, y este premio de Berta nos da la fuerza para continuar y nos dice que estamos en el camino correcto, y vamos defender el barrio con toda la gente que está adentro para que esto no pase más. Nunca más una Olivia (NdR: la bebé que murió en 2016 tras nacer con malformaciones), nunca más un Lucho, nunca más un niño enfermo por decisiones de negocios que relegan el derecho a la vida".

La lucha en la Justicia

Luego de pasar por la Justicia Federal -donde quedó demostrado que Porta Hermanos funciona en barrio San Antonio de forma ilegal e irregular- la causa se encuentra en la Corte Suprema donde las vecinas esperan una respuesta favorable por parte del Tribunal, que ordene la erradicación de la planta y establezca una remediación de daños ambientales, incluida la faz resarcitoria privada.