Una joven relató a través de las redes sociales la desidia que vivió el 8 de marzo, cuando acompañó a su madre a hacer una denuncia por violencia de género al Polo de la Mujer. Su espera llevó más de cinco horas y la falta de contención y acompañamiento se hizo presente.

"Hoy mi mamá accionó el botón antipático. 8 de Marzo. Estamos en el polo de la mujer. Su restricción con mi papá quedó sin vigencia el 2 de noviembre por orden de la jueza. Hoy lo aprendieron por perseguir a mi mamá. Lo dejaron libre en menos de 1 hora", inicia el relato que la joven dio a conocer a través de Twitter.

— Kuñataí (@sdeglian) March 9, 2021

"Una policía acompañó a mi mamá, la acompañó de verdad. La animó a denunciar, a no aflojar. Una policía acompañó a mi papá. Tuvo que dejarlo libre porque "estaba con ropa deportiva, haciendo gimnasia". El está cenando algo rico mientras nosotras envejecemos en una sala de espera", tuiteó.

A lo largo de su espera en ese establecimiento provincial, la joven relató la difícil realidad que atravesaban cada una de las mujeres que, como ella y su madre, se encontraban a la espera de una respuesta. Una mujer estuvo llorando durante una hora. Desde el Polo le dijeron que "le indicaron mal y que si no fue golpeada ni violada tiene que ir a otro lugar a denunciar", "que no hay psicólogos de noche" , "que trate de sobrevivir hasta mañana" y que "tenga "buena noche".

Acá explicándonos que tenemos que seguir esperando luego de 5 horas. No se llega a escuchar pero el policía dice "Ya se que está enojada, pero no lo manejamos nosotros"

— Kuñataí (@sdeglian) March 9, 2021

"4:10 AM. Me voy a dormir finalmente. Pidieron restricción y tobillera, pero por supuesto "hay que esperar la respuesta del juzgado". Las mujeres morimos en manos de femicidas y del Estado mismo. Morimos esperando que destinen presupuesto, tiempo y políticas públicas. Morimos. Primero pasa el personal policial a contar lo que dijo el agresor y después pasa la víctima a contar su versión. No solo que hay una escucha condicionada, sino que el orden de los factores aquí si importa. La víctima no es la prioridad", concluyó la joven tras estar más de cinco horas acompañando a su madre.