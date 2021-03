Femicidios: "Necesitamos un profundo cambio en el sistema judicial", dijo Ibarra

"No puede haber espacio para jueces y juezas, fiscales y fuerzas de seguridad que no actúan ante los femicidios o, peor aún, que los apañan", dijo la secretaria legal y técnica.

La secretaria legal y técnica Vilma Ibarra aseguró que, entre las propuestas de reforma del Poder Judicial que se mencionan por estos días, una de las prioridades debe ser "la incorporación de la perspectiva de género" en las prácticas de jueces y fiscales.

"Tenemos que trabajar para que la Justicia incorpore la perspectiva de género, para que la paridad en todos los ámbitos (del Poder Judicial) sea efectiva", remarcó Ibarra en una entrevista con la agencia Télam a dos días de cumplirse un nuevo aniversario del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Ibarra fue la cara pública del Gobierno en un anuncio trascendental, que concluyó un mes y medio más tarde, con la sanción de la IVE, y el festejo en las inmediaciones del Congreso de una multitud de mujeres identificadas con el color verde (de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito).

Sobre el proceso de redacción de la ley, la funcionaria lo destacó como una construcción colectiva: mencionó el aporte de dos funcionarias de su área, la subsecretaria de Asuntos Legales, Jessica Kopyto, y la jefa de la Unidad de Gabinete de Asesores, Florencia Feldman; lo mismo hizo con la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio de Salud, Valeria Isla, y Lara González Carvajal, del Ministerio de las Mujeres.

"No puede haber espacio para jueces y juezas, fiscales y fuerzas de seguridad que no actúan ante los femicidios o, peor aún, que los apañan", remarcó Ia funcionaria al hacer un repaso de la puja histórica por la igualdad de la mujer y reclamó por un "profundo cambio en el Poder Judicial" ante la repetición, en todo el país, de casos de femicidio.

"Necesitamos abordar un profundo cambio en el sistema judicial y en las fuerzas de seguridad. Hay actores del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad que tienen marcadas responsabilidades en que los femicidios no sean prevenidos y las mujeres que denuncian no cuenten con un apoyo estatal efectivo", señaló la secretaria de Legal.

Para la funcionaria, en la erradicación de los femicidios "hay medidas efectivas a tomar, pero necesitamos involucrar a todos los poderes, de todas las provincias".

"No es posible prevenir, investigar y sancionar femicidios si jueces y jueza, fiscales y fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias no incorporan la perspectiva de género y dan cuenta de los hechos de violencia", expresó y anexó que no puede haber espacio para jueces y juezas, fiscales y fuerzas de seguridad que no actúan ante los femicidios o, peor aún, que los apañan.

En ese sentido, la funcionaria recordó la decisión política del gobierno nacional de definir y promover políticas de Estado desde el Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios, conformó señaló el presidente Alberto Fernández en su reciente discurso ante la Asamblea Legislativa.

En cuanto a las políticas que permitieron avances en la equidad de género, ibarra indicó que en el 2021 se empezó con "un logro enorme" que fue la aprobación y promulgación de la ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, "una demanda histórica del movimiento de mujeres que se logró con años de lucha y una firme convicción política de esta gestión. Ahora nos queda el largo camino de garantizar el cumplimento efectivo de la ley en todo el territorio nacional".

La funcionaria precisó que para ello se cuentan con dos áreas fundamentales, que están a cargo de "mujeres muy comprometidas con su trabajo y con el feminismo": una es la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la otra es la recientemente nombrada ministra de Salud, Carla Vizzotti.

"Somos muchas las mujeres, y vale señalar que se trata de mujeres y personas LGTBIQ+ con posiciones feministas, que ocupan cargos en esta gestión. Los desafíos son múltiples porque, a pesar de los enormes avances de los últimos años, las desigualdades en el ámbito laboral, económico, social, doméstico y demás siguen existiendo. Esas desigualdades conforman una cadena de violencias machistas que terminan en su expresión más terrible: los femicidios", indicó Ibarra y agregó que terminar con las muertes de mujeres por razones de género no es algo que se va a conseguir "de un día para el otro, pero es algo en lo que debemos trabajar día a día".

"Las distintas áreas de Gobierno están trabajando en forma mancomunada para prevenir y erradicar estas violencias extremas. El Presidente ha dicho ante la Asamblea Legislativa que este tema para él debe constituir una política de Estado y ha convocado a las provincias para trabajar y comprometerse en el Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios", expresó.