Deforestación: Cabandié alertó que "en 70 años nos quedaremos sin bosques"

El ministro de Ambiente Juan Cabandié, afirmó la importancia de contar este año con una ley de bosques nativos en la Argentina, ya que "si seguimos con esta tasa de deforestación, en 70 años nos quedaremos sin bosques" y agregó que no tener aún tipificado en el Código el delito ambiental "me da vergüenza como Nación".

Cabandié inauguró este viernes el periodo anual de asambleas ordinarias del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), en un acto en el Museo del Bicentenario en el que se eligieron a las autoridades que representarán al Consejo durante el 2021.

"Uno de los temas principales para este año es trabajar sobre la mejora de la ley de bosques nativos” dijo el ministro y aseguró: “Creo que necesitamos imperiosamente modificar la ley de bosques nativos porque lo que vivimos el año pasado fue muy fuerte".

Tras indicar que en el 2020 se transfirieron 811 millones de pesos "que representa un 200 % más de lo que se transfirió en los cuatro años anteriores” para bosques nativos, detalló que “se han arrasado con 400 mil hectáreas, 300 mil por incendios forestales y 100 mil por deforestación".

"Que aún no tengamos tipificado en el código penal el delito ambiental, a mí me avergüenza como Nación”, expresó Cabandié y añadió: “Estamos en un buen momento para mejorar esa ley", al considerar que la tasa de deforestación “aún no bajó lo suficiente y sigue siendo muy alta”

En cuanto la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), destacó que el objetivo es "darle un carácter federal, sobre todo dinámica y ejecutiva”, según un comunicado del Ministerio.

Y recordó que del crédito de 125 millones destinado al rubro “en la gestión anterior se había utilizado el 21 %”, en tanto este año “ya hemos superado ampliamente lo que se había ejecutado en los cuatro años anteriores”.

Respecto al manejo del fuego, Cabandié explicó: “Hemos recuperado desde la cartera de Ambiente el área de fuego, que estaba en el área de Seguridad, y también decidimos encarar una gestión muy proactiva y darle respuesta a los requerimientos de las provincias”.

Y señaló, respecto al cambio climático, que Argentina tuvo "un salto cualitativo, la contribución presentada en diciembre es 26 % más ambiciosa que la que se había presentado en 2016”.

Durante la Asamblea Ordinaria 97, resultaron reelectos en sus cargos Santiago Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja, como presidente y Dina Migani, secretaria de Ambiente de Río Negro, como vicepresidenta del Consejo.

Fuente: Télam

