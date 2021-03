Elsa se convirtió en la vacunada número 100 mil en Córdoba

Este jueves se inmunizó a la persona número 100 mil contra el coronavirus en la provincia de Córdoba. Se trata de Elsa de 91 años que no pudo contener la emoción al recibir la primera dosis.

“Le tengo mucha fe a la vacuna, siento que no me voy a enfermar nunca. Fue duro el encierro. Yo hacía yoga, salía con mis amigas y tuve que dejar todo eso. En la pandemia me he cuidado muchísimo y me seguiré cuidando a partir de ahora. Pero ya me siento distinta con la vacuna” sostuvo Elsa.

En tanto, la secretaria de Promoción y Prevención de la salud, Gabriela Barbás destacó que “son pequeños pasos que vamos dando en esta estrategia de vacunación que tenemos para poder seguir afrontando la pandemia, pero ya con otra esperanza, con otra mirada en el contexto de inmunización para Covid”.

“Tenemos una estrategia en donde el indicador de velocidad de la vacunación es clave, y es por eso que es muy importante en cuanto se reciben las vacunas en nuestro territorio rápidamente poder aplicarlas, no solamente en la Capital sino también en el interior. Inmediatamente que llegan las dosis al territorio cordobés se hace la gestión de la distribución y la aplicación lo más rápido posible” añadió la funcionaria del Ministerio de Salud.

En cuanto a la distribución geográfica, 62.636 dosis se colocaron en el departamento Capital y 36.554 en los 25 departamentos del interior provincial.

#Ahora. Estamos vacunando a la persona número 100 mil contra el #coronavirus en Córdoba. Elsa, de 91 años está recibiendo la #VacunaCOVID19 en el Centro de Convenciones “Brigadier General Juan Bautista Bustos”. pic.twitter.com/KRoAW2yjde — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) March 4, 2021

De ese total, el 43% corresponde a personas pertenecientes a los equipos de salud; 22% a residentes en geriátricos, neuropsiquiátricos, centros de rehabilitación y centros de discapacidad. Cabe destacar que se ha inmunizado el 100% de los establecimientos geriátricos.

En tanto que un 10% corresponde a educadores de todos los niveles educativos, docentes de nivel inicial y de Educación Especial, y personal estratégico prioritario. Mientras que el 25% restante pertenece a personas de más 70 años que no están contemplados en los grupos descriptos anteriormente.

En la actualidad todas las vacunas recibidas están siendo aplicadas a las poblaciones objetivo ya definidas por la autoridad sanitaria provincial en el Centro de Convenciones, Comedor Universitario, dispositivo autovac, Pabellón Argentina, Policlínico Policial, Escuela de Sub oficiales, Compañía Sanidad Paracaidista 4 y en el Escuadrón Sanidad de la Escuela de Aviación Militar.

