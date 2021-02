Javier Pinola cumplió 38 años recientemente y manifestó sus deseos de seguir jugando. El defensor de River tiene vínculo con el "Millonario" hasta junio de este año y manifestó públicamente su deseo de continuar.

“No se me pasa por la cabeza retirarme en junio. Sé que se me termina el contrato y se verá cómo seguir. Si bien uno va planificando, no estoy pensando en cuándo me voy a retirar, ya llegará el momento. Me siento muy bien, con ganas y me ayuda la idea que tenemos, la intensidad y pelear siempre por cosas importantes. Disfruto levantarme e ir a entrenar y tengo la aprobación del técnico”, expresó el defensa central en diálogo con Súper Mitre Deportivo.