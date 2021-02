Marcos Díaz salió a aclarar sus dichos sobre su deseo de volver a Huracán

El arquero ahora titular de Talleres Marcos Díaz quedó envuelto en una polémica luego de una consulta sobre su posibilidad de regresar a Huracán, desde el deseo propio, razones por la cual salió a desmentir los rumores de una posible salida. Lo hizo por sus redes sociales.

A la entrevista la brindó en Direc TV Sports, donde dijo lo siguiente: "Tengo contrato con Talleres hasta diciembre, siempre con cláusula (...) Y depende de Talleres si se ponen a negociar o tienen ganas de negociar. Ganas de volver al club (Huracán) siempre, es un club que me dio mucho y conozco a la gente que ganó las elecciones. Me llevo bien con ellos y me alegro, todo sea para que le vaya bien a Huracán".

De todas maneras el propio Díaz salió a aclarar sus dichos en redes sociales, indicando que fueron interpretadas fuera de contexto: "Estoy enfocado en Talleres y quiero lograr cosas importantes en esta institución, por esta camiseta voy a dejar la vida hasta el último día que la vista".