Resultados finales en Ecuador: Arauz competirá con Lasso en el balotaje

Tras dos semanas de alta tensión por denuncias de fraude y operaciones mediáticas y pedidos infructuosos de recuentos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador proclamó este domingo los resultados oficiales de las elecciones presidenciales y anunció que el ganador, el correísta Andrés Arauz, competirá en el balotaje del 11 de abril con el empresario Guillermo Lasso.

"El Consejo Nacional Electoral ratifica la transparencia del proceso de elecciones generales 2021 y hace un reconocimiento público a la ciudadanía por su activación participación en la jornada de votación", sostiene el comunicado publicado en sus redes sociales en la madrugada, en la que se anuncia la segunda vuelta presidencial entre el candidato de la coalición Unión por la Esperanza (UNES) y la alianza entre el partido de Lasso CREO y el Partido Social Cristiano del exintendente Jaime Nebot.

Según los resultados oficiales, Arauz quedó primero con 3.033.753 votos (32,72%) y Lasso, segundo, con 1.830.045 sufragios (19,74%). El candidato indigenista Yaku Pérez se ubicó tercero con 1.796.542 votos (19.38%)

En su anuncio, el pleno del CNE también rechazó formalmente el pedido de recuento hecho por el dirigente del partido indígena Pachakutik, Pérez, lo que seguramente significará que ahora se abra un período de impugnaciones ante la Justicia electoral, según dicta la ley local.

Pérez, quien denunció varios intentos de fraude electoral "de la derecha" en los últimos días, había pedido un recuento del 100% de las actas de Guayas, la provincia costera donde se encuentra Guayaquil, el corazón económico del país, y el 50% de otras 16 provincias.

Tras un acuerdo con Lasso, éste había presentado un pedido similar, aunque en vez del 50% de 16 provincias, solo lo pidió en 6.

El CNE también votó en contra de este pedido -al igual de otros de otros partidos minoritarios- y solo aceptó un pedido de revisión de apenas 26 actas en Guayas y Los Rios hecho por el partido indígena Pachakutik.

El primero en reaccionar al anuncio electoral fue Lasso. "Me dirijo a todos los ecuatorianos que votaron, tengan la plena seguridad de que a través de su voto los he escuchado y entiendo que es necesario acoger propuestas e ideas distintas a las mías, a veces coincidiremos, a veces no, pero conmigo siempre habrá el espacio para tener un dialogo frontal y sincero", escribió en un comunicado difundido por su campaña a la prensa.

Pero con el anuncio de los resultados electorales la tensión no parece bajar en Ecuador, donde el pedido de "recolección del contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral" que hizo la Fiscalía General de Ecuador desató una nueva ola de denuncias.

"Enviamos una alerta al mundo. Buscan retirar el equipo informático para impedir la realización de la segunda vuelta. El pueblo ecuatoriano no permitirá este atentado en contra de su democracia. ¿Por qué han retirado la custodia policial al CNE?", tuiteó Arauz.

Lasso también consideró el pedido de la fiscalía como "hechos que debería alarmar a todos quienes defienden la democracia en Ecuador" y advirtió: "No es momento de temores, de defender a personas o intereses particulares."

Fuente: Télam