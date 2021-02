“Aún no se tiene registros de cuántos docentes solicitarán la ‘dispensa’ "

Esta semana, los docentes cordobeses volvieron a las escuelas y comenzaron a capacitarse en el protocolo de presencialidad y la adaptación de actividades para el ciclo lectivo 2021. Es la etapa además para relevar cuántas vacantes docentes hay en las aulas y cuantos educadores solicitaron la llamada “dispensa”.

La Nueva Mañana dialogó con la secretaria de Educación, Delia Provinciali, para conocer cuál es la situación que se da en cuanto a suplencias y dispensas. Al respecto, la funcionaria señaló que con el correr de estos días se tendrá un cabal conocimiento de la situación.

“Este año escolar tiene la particularidad de encarar de otra manera la educación. No nos encontraremos con la misma escuela que conocimos hasta el 2019, y tampoco será la escuela remota del año pasado. Se está construyendo un nuevo modo de hacer la escuela, en esta combinación de presencialidad y no presencialidad a la vez. En este punto, también están haciendo el relevamiento los directivos, que deberán informar a las direcciones generales sobre cuál es el personal que solicitará dispensa, teniendo en cuenta las pautas fijadas nacionales y provinciales. No tenemos todavía ese registro, recién estamos notificándose para establecer cuantos docentes podrán asegurar la presencialidad”, comentó.

En el caso de las dispensas, Provinciali aclaró que no son licencias comunes, sino que los docentes cumplen tareas desde la virtualidad. “La dispensa es a la presencialidad, se le permite no asistir a la escuela, pero el docente sigue trabajando”, precisó.

- ¿Se comenzó a hacer un relevamiento de la situación edilicia de las escuelas, para garantizar la seguridad sanitaria? ¿Se llegó con la distribución de elementos de bioseguridad?

- Esto se viene haciendo de antes. El personal de infraestructura comenzó a ir a las escuelas con anterioridad, porque si bien el año pasado no hubo clases, a partir del DISPO se pudo comenzar a retomar algunos trabajos y ahora se está cumpliendo con otros. En ese transcurso de tiempo además se sucedieron tormentas y situaciones adversas, que en algunos casos afectaron techos de escuelas y provocaron daños.

Este es un universo de 3.550 edificios escolares, donde tenemos 4.470 servicios, porque algunos comparten escuelas. Esta situación también conlleva toda una logística de distribución de los elementos de bioseguridad que no hemos llegado con los tiempos previstos, pero esperamos poder continuar durante toda esta semana para garantizar lo que el protocolo establece.

- ¿Se llega bien al inicio de la presencialidad este 1 de marzo? ¿comienzan las clases para todos?

- Si bien el 1 de marzo comienzan las clases, cada familia en cada escuela recibirá la comunicación particular sobre si ingresará ese mismo lunes 1 la burbuja A, y si el 8 de marzo lo hará la burbuja B. porque como dice el protocolo, el ingreso de los estudiantes va a ser gradual y progresivo.

No es que el 1 de marzo en una escuela de 400 estudiantes van a entrar los 400, porque si no se estaría provocando lo que se quiere evitar. En estos días que quedan hasta el 1 de marzo, el trabajo central de la escuela será la organización, priorizar la coincidencia en la asistencia de los hermanos en la misma semana y evitar que las familias estén yendo y viniendo.

- El año pasado fue un reclamo de la UEPC la cobertura de las suplencias, y este año se volvió a pedir por la coberturas de esas vacantes. ¿Se va a cumplir con ellas?

- Todas las suplencias de docentes que requieren la presencialidad efectivamente se fueron cubriendo. El año pasado en la Secundaria se hizo cobertura en los espacios prioritarios, y a partir de estos casos, todos los espacios curriculares van a tener presencialidad frente a los estudiantes y se van a cubrir las suplencias correspondientes.

Ante tanta situación compleja que nos toca vivir y sobre todo para dar confianza a las familias, es necesario comentar lo que vivimos hace pocos días con el programa Acompañar. Allí vimos la alegría del encuentro y de poder restablecer ese vínculo pedagógico entre el docente y el estudiante, que es tan importante para producir el conocimiento.

Por otro lado, confiamos en que la escuela siempre ha sido un ámbito de cuidados y que en esta situación de pandemia va a permitir restituir parte de los hábitos que hemos ido perdiendo, y que parece que nos olvidamos durante enero para cuidar nuestra salud y evitar contagios. Pero en especial, la presencialidad permitirá restituir en los chicos y docentes ese vínculo pedagógico que es lo mejor del acto educativo.