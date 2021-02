Pasando revista. Opciones de lectura digital

CONVERSACIONES DE VERANO. LECTURAS 2020

Barbi: Recuerdo que hace un par de años, cubriendo la feria CtrlP, ante la pregunta de “¿qué es un fanzine?” la organizadora decía que una definición que acordaron fue que “fanzine será toda publicación para cuyo autor sea considerado fanzine”, o sea una suerte de autodefinición, y cerraba el concepto diciendo que “el fanzine es una forma de trabajar con cultura impresa”. Vos sabés que siempre me interesó la publicación de revistas, especialmente culturales independientes, pero sobre todo -a la par de sus contenidos- me gusta chusmear sus formas de producción, por dónde se distribuyen, cómo se financian, cómo se encuentran con sus públicos. Y hace años que sigo la migración y el debate sobre esa ‘migración’ de los formatos papel a formatos digitales: qué formatos eligen, cómo presentan cada nueva edición, si se sostienen el uso de “secciones”, “dossiers”, etcétera y cómo a veces -si no son un objeto pdf descargable- pueden confundirse con blogs, portales o páginas web. Me quedo pensando si no estamos en una época en que una revista digital es aquel proyecto cuyos editores consideran que es una revista, una suerte de autodefinición, ligada a una nueva forma de trabajar la cultura digital. Tenemos preparado un lindo listado de revistas digitales para compartir. ¿Por dónde querés empezar?

Mauri: Voy a empezar por algunas revistas culturales universitarias. Portales en los que se desarrollan notas diversas enfocadas en el arte y la cultura. Revistas digitales que tienen un comité editorial pero que no son necesariamente revistas académicas. Se permiten un formato más ameno, e incluso bastante desestructurado. Hay dos que me llamaron la atención: Un Rato y Ardea. Un Rato es una revista de la Facultad de Artes de la UNC que tiene dos secciones principales: “Parar el mundo”, donde se encuentran crónicas, reseñas y entrevistas sobre arte y cultura, y por otro lado la sección “Mientras tanto”, donde se listan producciones de cine, teatro y música del ámbito local. Ardea es la revista de la Universidad de Villa María, donde se pueden encontrar entrevistas, reseñas, crónicas y ensayos y diversos textos sobre arte y cultura. Además tiene una sección bastante particular que me llamó la atención: “Pandemia”, con producciones que abordan las mismas temáticas que en las otras secciones pero atravesadas por el contexto más inmediato de nuestro presente. ¿Vos qué revistas estás leyendo?

Barbi: Ahora mismo estoy leyendo “Ludorama”, una revista sobre videojuegos. Nunca he sido buena jugando videojuegos, la curva de aprendizaje me desalienta, pero me maravillan las posibilidades que rodean a ese mundo, tecnológicas, narrativas, sociales. Cuando me enteré de la preventa de esta revista, que se lee en digital de manera gratuita (en pdf y epub) y también en papel, no dudé en conseguirla. Promete frecuencia estacional, está disponible la edición primavera 2020, y está compuesta por más de 30 ensayos para reflexionar sobre los juegos en todos los formatos. También leí hace poco “Pimpollo”, una revista muy hermosa publicada por Las Enredaderas Ediciones, un proyecto de Cecilia Afonso Esteves. Su número 2 se llama “Dos canoas en el río”, y sus páginas fluyen como el agua de río. Con cada artículo leído fui atesorando frases, palabras y paisajes como si fueran ramitas o bichitos que el río lleva de una nota a la siguiente. Cada doble página está compuesta por una ilustración antigua (de dominio público), que dialoga con delicadeza con el texto a su lado. Un proyecto editorial de una gran belleza y poética visual, que se comercializa impreso y también digital en formato pdf, con licencias Creative Commons. Podría mencionar más revistas que me gustan, como “Sacha Pichón” o “El piojito silbón” que ya hemos mencionado en otras ediciones de La Nueva Mañana, así que me limito a dejar sus links para ir a curiosear. Me quedo pensando en los portales de noticias, relatos y reportajes culturales, como “Pogo” que además de artículos textuales dedicados al cine, la música y otras temáticas propone también otros formatos, como los podcasts “poetas en su voz”, donde se puede escuchar a Tere Andruetto, Leandro Calle, Laura García del Castaño y Guillermo Bawden. Estas revistas/portales tienen sus especificidades siempre interesantes ¿no? ¿sumás alguna?

Mauri: Vamos con dos más: una literaria y una de cine. Babilonia Literaria es un proyecto que abarca muchos frentes: gestión cultural, servicios editoriales, periodismo literario, agenda cultural y ahora también tienda. En cuanto a lo periodístico se destacan las reseñas y las lecturas recomendadas por escritores. Es un medio que mira hacia todos lados pero no se olvida de lo que se publica en Córdoba. Por último está Metrópolis. Hay reseñas de películas del circuito menos comercial y completas biografías de grandes realizadores. También tienen una sección de cartelera de los cines y cineclubes de la ciudad de Río Cuarto.

Más allá del lugar de origen desde el que se proyectan y producen estas revistas, (en los casos mencionados Córdoba Capital, Villa María, Sierras de Córdoba, Río Cuarto, Rosario y CABA) el hecho de que sean digitales abre una bisagra que les permite asomarse a un horizonte más amplio, llegar más lejos, encontrar/se con los lectores curiosos de/desde múltiples paisajes. Esta es solo una pequeña muestra de lo que pueden encontrar, solo es cuestión de asomarse y “hojear” alguna.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]