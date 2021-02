Orfila se presentó como DT de Belgrano y prometió luchar por el ascenso

El ex DT de Atlanta y Comunicaciones fue anunciado por el flamante presidente Artime, y dejó en claro la necesidad de ser protagonistas.

En su primera acción como presidente de Belgrano, Luis Artime anunció la pata principal de la mesa del proyecto fútbol y anunció a Alejandro Orfila como DT del plantel superior.

El uruguayo dirigió Comunicaciones, Atlanta y viene de estar en Defensor Sporting de su país. Cuenta con los requisitos fundamentales para este desafío, según Artime.

🎙 Alejandro Orfila y Mauro Iván Óbolo son presentados en el Estadio Julio César Villagra por @luifagol, tras la firma de sus contratos con #Belgrano. pic.twitter.com/oDhJhKow45 — Belgrano (@Belgrano) February 7, 2021

"Es una enorme alegría estar en un club tan importante de Belgrano. Es un placer, agradezco a Artime la posibilidad y espero estar a la altura", arrancó diciendo Orfila.

"Desde ayer estamos trabajando en armar un equipo competitivo. Ya estamos compenetrados en el análisis y el estudio del plantel que tenemos y la posibilidad de la incorporación de futbolistas. No sabíamos si íbamos a tener el cargo o no y no se podían comprometer, pero hemos podido trabajar en silencio", agregó Orfila, quien fue compañero de Artime en su paso por Tigre como futbolista.

"Tengo la convicción de asumir este compromiso y espero seguir la misma línea de Luis que ha puesto en juego su idolatría, es lo que me movilizó. Yo tomé la posibilidad de esperar y arriesgar sabiendo que dependía de que él gane las elecciones. Yo muy probablemente me quedaba sin la posibilidad de trabajar, pero esa es la línea que baja: la de arriesgar e ir para adelante", manifestó el nuevo DT "Pirata".

Orfila estará acompañado por Guillermo Almada Flores como ayudante de campo y Diego Arias junto a empleados que ya están en el club como preparador físico.

Vale aclarar que en cuanto a refuerzos se habla de la posibilidad concreta del defensor ex Atlanta Axel Ochoa, quien juega de lateral izquierdo y puede ser volante. Suena también el mediocampista Emiliano Romero de Atlético de Rafaela y el zaguero Néstor Moiraghi, quien llegaría desde Tigre.

☠¡Bienvenido Alejandro Orfila a la conducción técnica del primer equipo de #Belgrano! 👋 pic.twitter.com/16wSXxb8V2 — Belgrano (@Belgrano) February 7, 2021

