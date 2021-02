Primer pedido de Artime presidente de Belgrano: unidad bajo la misma bandera

"Argentina va a hablar de Belgrano", prometió el ex delantero.

El flamante presidente de Belgrano, Luis Artime, se mostró pletórico de emociones y felicidad luego de que las urnas lo consagraran como máxima autoridad del club de Alberdi. El conteo final arrojó el siguiente resultado: 5.004 votos para Artime (61,67%) y 3.110 sufragios para Pérez (38,32%). El registro histórico indica que votaron más de 8.000 socios, cifra inaudita en los comicios de dicha institución.

"Hoy esta agrupación se deja de llamar Belgrano Primero. Nos dejamos de llamar Belgrano Primero para llamarnos Belgrano. Quiero llamar a todos, los que nos votaron y los que no para unirnos detrás de esa bandera. No hay personalismos, estamos todos detrás de la institución y hoy la gente lo demostró. La gente quiere ascender, quiere volver", fue la primera declaración del ex jugador en su nueva investidura.

"Nuestra agrupación, hinchas y socios (...) están al comando de la institución más grande del país. Argentina va hablar de Belgrano", prometió el ex delantero, ahora poniendo en riesgo su condición de ídolo dentro de la política de club.

"Nuestra premisa era Belgranizar. Hoy Belgranizamos Córdoba. Córdoba habló de Belgrano, el país habló de Belgrano. Más de 8000 socios vinieron a votar en plena pandemia. Es algo magnífico. No sabemos verdaderamente el potencial que tiene el club, ojalá en estos años de gestión podamos dar el salto de calidad y poner a Belgrano entre los clubes más importantes del interior", aseguró. Luego, cerró: "Esto fue un partido, se festeja un ratito y ya al otro día hay que empezar a trabajar".

