Carlos Tevez rompió el silencio luego de mucho tiempo y en una entrevista con TyC Sports recordó habló de lo que significó la eliminación de Boca en la Copa Libertadores.

"Siento que soy el último gran ídolo de Boca. Siento que si gano otra Libertadores voy a estar entre los mejores. En el club no alcanza solo con los torneos locales. La eliminación con Independiente del Valle fue un piñazo, la peor de mi carrera. Había vuelto de Italia y era la ideal para ganarla", afirmó.

Y luego profundizó: "La eliminación con Santos me dolió muchísimo. Nos miramos y siento que algo se rompió en Santos. Fue complicado porque hay que estar frío porque podes pelearte con un compañero. Hay que tratar de buscar lo positivo a algo tan negativo".

Por otra parte, Carlitos expresó: "Lo que duele fue la forma, que se jugó, que no nos podíamos mirar a la cara en el vestuario. Nos prometimos no jugar nunca más a ese nivel. Para ganar la Copa no podes jugar así. Ahí se rompió algo y nos levantamos. El segundo gol, perdemos la pelota en el mediocampo y nos la meten. Fue un piñón. No nos levantamos nunca más".

Carlos Tevez no dudó en opinar de la salida de Pol Fernández y se refirió desde lo personal hasta lo futbolístico."Era un jugador que la sacaba en tu área y la llevaba a la otra...El equipo campeón de enero del 2020, era un Boca muy sólido, que sabía a que jugaba. Cerrábamos los ojos y sabíamos que jugaba. Después de la pandemia nos costó muchísimo. Pol era clave, muy importante", analizó.