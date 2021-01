Estudiantes de Río Cuarto y otra merecida cita con la historia

No lo amedrentó la pandemia y la cuarentena, a pesar de que marchaban protagonistas con un plantel con anabólicos tras ganar el Federal A con categoría. No lo desanimó perder la final ante Sarmiento de Junín por penales, luego de un primer tiempo de ensueño que fueron desteñidos luego por el infortunio de los penales. Estudiantes de Río Cuarto se hizo merecedor de una legítima segunda oportunidad para acceder a Primera División porque venció a sus propios fantasmas y, porque en el momento con más heridas en el ánimo, sacó fuerzas para cicatrizar y a puro carácter, otra vez quedó en las puertas del ascenso, en su primera experiencia en la Primera Nacional.

Y eso que la sabia y desconfiada madurez te convence subliminalmente con el tradicional “en tu primer año en la divisional, el primer objetivo es asentarse”.

Desafiando aquellos mandatos populares, el elenco del “Imperio del Sur” mostró personalidad para meterse en el protagonismo del campeonato incluso sin ser candidato en los papeles. En silencio, con humildad y con un hambre de gloria pocas veces exhibido de entrada, el “León” edificó una campaña memorable que quedará para la posteridad, independientemente del resultado del fin de semana.

Carácter y convicción, los valores que nunca abandonó y que le servirán para buscar coronar el sueño.

Por identidad. Porque perdió a su hombre más valioso, el “Colo” Cabrera, quien eligió el sueño de jugar en la máxima categoría. Porque la estructura no se resintió. Ese fue el gran aporte y valor agregado de un DT como Marcelo Vázquez, infravalorado en el ambiente, pero que con pocos pergaminos puso de pie a un equipo que muchos le destinaban una suerte de permanencia efímera en la segunda división del fútbol argentino.

La pelota por el piso es un lema, no se negocia. Sobriedad en el fondo con Gonzalo Maffini y el ex Belgrano Nicolás Ferreyra, un verdadero muro defensivo; proyección y desborde de parte de un Gastón Benavídez que por momentos parece un lateral brasileño; la experiencia de mil batallas de los ex Talleres Víctor Beraldi y Gastón Bottino; la frialdad en la sangre de Bruno Sepúlveda e Ibrahim Hésar en el área; más la euforia de una ciudad que no disimula su ilusión de estar en la elite, armaron un cóctel explosivo. Y para colmo, tras la cuarentena arribó Maximiliano Comba con sus destellos personales como para agregarle un ingrediente extra a una receta ya consolidada. Y a pura trayectoria, Néstor Ortigoza hizo de referente fundamental a pesar de no ser titular, entendiendo que su aporte inconmensurable llegaría desde la sapiencia de los momentos y los consejos en el vestuario.

El 11 de diciembre pasado se enfrentaron en Río Cuarto e igualaron 1-1, con goles de Sepúlveda y Tissera, respectivamente.

Llega una nueva ocasión para hacer historia. Estudiantes de Río Cuarto ya palpita la ansiedad de una nueva final que nadie le regaló, que bien pudo esquivar en su nueva aventura nacional en AFA luego de 35 años, pero no obstante jamás abigarró su espíritu. Por el contrario, aprendió de la cicatriz que le quedó en el alma al caer ante Sarmiento a pesar de su primer tiempo magistral, y sin desmerecerse otra vez se puso en carrera para el desquite final.

La mesa está servida y desde Río Cuarto no quieren presenciar otra fiesta ajena. Y con esa convicción enfrenta un nuevo camino a la gloria, augurando quedar en la historia.

Platense, el rival

Después de 22 años, Platense tiene la chance de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino. El equipo conducido por Juan Manuel Llop será el rival de Estudiantes en la final del Reducido de la Primera Nacional. “Tense” también llega invicto a esta instancia, con cuatro triunfos y cinco empates. En semifinales del Reducido dejó en el camino al Atlético de Rafaela. Un equipo muy práctico, que se defiende bien y es equilibrado en sus líneas. Al igual que el “León” lleva 10 partidos sin perder en Primera Nacional.

Campaña Post Cuarentena:

Fecha - Rival Resultado

1 - Dep. Morón: 0-0

2 - Estudiantes (BA): 2-2

3 - Platense: 1-1

4 - Temperley: 0-0

5 - Ferro: 2-1

6 - Atlanta: 2-1

7 - Agropecuario: 4-0

8 - Sarmiento: 1-1 (3-4 penales)

9 - Estudiantes (BA): 1-0

