Leonardo Rodríguez: Seguridad y “Calidad”

Leonardo “Calidad” Rodríguez es de esos arqueros que son garantía absoluta. Lo elogian compañeros y rivales. Surgió de las divisiones inferiores de Racing de Nueva Italia, donde debutó en el 2014, fue pieza fundamental de aquel recordado ascenso del 2017, tras un paso por Sarmiento de Leones retornó en el 2019 a la “Academia” y desde entonces se está destacando en el Federal Amateur, donde los albicelestes son protagonistas.

El presente del guardavallas es importantísimo para el elenco que conduce la “Tota” Medina. Tan es así que lleva 403 minutos sin recibir goles. La última vez que le convirtieron fue en el 2-2 ante Las Palmas, el 1 de marzo del año pasado. Más allá de la pandemia de coronavirus, está a un mes de cumplir un año sin ir a buscar la pelota en la red. Todo un dato, ya que este fin de semana se medirá ante uno de los mejores artilleros del certamen: Diego Nadaya, de Unión de Oncativo. A propósito, en diálogo con LA NUEVA MAÑANA el arquero expresó: “Enfrentamos a un gran equipo, con un gran delantero, por eso lo importante en seguir manteniendo el arco en cero y contrarrestar los ataques de ellos”.

“Sabíamos que la zona de Córdoba iba a ser complicada, sabemos que somos el equipo a vencer”, afirma Rodríguez, que se mostró feliz porque el equipo continúa con la buena sintonía que ya reflejaba previa al COVID-19. “Es muy importante que el equipo siga y vaya por la misma sintonía y dinámica. Continuamos entrenando de la misma manera, está la misma base del equipo, y eso también es importante”.

“Cali” Rodríguez recibió sólo dos goles en los últimos nueve partidos.

El elenco que conduce Medina jugó dos partidos y ya estuvo libre; y aún así es el líder de la Zona Córdoba del federal A, junto a Argentino Peñarol, que tiene un partido más. La “Academia” ha convertido cuatro goles y no recibió ninguno. Al respecto de mantener la valla invicta, “Calidad” destacó la labor defensiva del equipo. “Vi la estadística de que han pasado buenos minutos sin recibir goles. Es un trabajo de todo el equipo. Y para mí es fundamental para la confianza, para mi y para la defensa, que debemos seguir así”.

Y agrega: “Por resultados y los partidos que hemos jugado parece que estamos cerca del objetivo, que es lo que queremos, pero tenemos que jugar. Todos los partidos para nosotros son finales, y tenemos que demostrar que somos el equipo más grande”.

Amor “académico”

Rodríguez es hincha de Racing desde pequeño. Cuando tenía ocho años y ya atajaba en los potreros de barrio General Paz, soñaba con ser el arquero de la “Academia”. A tal punto que siendo un pibe fue tentado por Belgrano, Juniors y Talleres, y optó por el equipo de sus amores. Cumplió su sueño allá por el 2014, y de a poco se fue ganando el cariño de los hinchas, de esos que fueron pares suyos años atrás.

Por eso la cuarentena le pegó fuerte. Extrañaba atajar. Extrañaba entrenar. Extrañaba su Racing. Y entonces explica: “El primer entrenamiento me costó mucho. Los primeros entrenamientos costaron, por lo físico. Costaba, no era lo mismo. Hasta que me fui adaptando nuevamente, afianzándome. Y cuando atajé la primera pelota fue hermoso. Fue, sí, una sensación rara, cuando atajé mi primera pelota en un partido, ante Peñarol, en cancha nuestra. Fue un centro que quedó boyando. Es la sensación más linda cuando agarras la pelota y te queda para vos”. Amor de arquero; amor “académico”.

Desde el retorno del fútbol, en el cuerpo técnico de Medina se sumó Carlos “Chiquito” Bossio. Un hecho relevante para “Calidad”, ya que el arquero de 28 años siente que pueda aprender más del puesto con un referente.

“Es importantísimo para mí. Nos transmite su experiencia. Es un arquero que tuvo una gran carrera, mucha trayectoria. Hablamos a diario, en los entrenamientos, o después de los partidos. Nos aconseja todo el tiempo para que todo salga a la perfección”.

