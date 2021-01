Pérez presentó su lista "Siempre Belgrano", con sueños de poder

El ex gerenciador mostró las cartas políticas con relación a su ambición de ser presidente de Belgrano. Ironizó con Artime, habló de lo deportivo y estuvo acompañado de viejas glorias.

Armando Valentín Pérez, candidato a presidente de Belgrano, presentó en un sencillo acto la lista que lo acompañará en las elecciones del club, el próximo 6 de febrero. Su grupo político "Siempre Belgrano" lo acompañó en la exposición, aunque la palabra fue siempre propiedad del ex gerenciador.

"Esta es una lista preparada para conducir a Belgrano, no es una lista de amigos", comenzó ironizando Pérez con relación al grupo del otro candidato, Luis Artime.

Lo acompañaron sus vices Jorge Orgáz, Miguel Oyanharte y el ex futbolista Miguel Laciar. Dentro de los asistenes estuvieron algunas glorias del club como Rafael Pavón, Dante Llorens y Carlos Vaca.

"Vamos a armar una secretaría técnica, con gente capacitada que va a ser consulta en la toma de decisiones sobre el plantel profesional. Es urgente. La idea es que ya comiencen a trabajar, que al otro día de las elecciones ya estén al frente del equipo, con el DT elegido", agregó Pérez.

"Tendríamos que empezar a trabajar ayer con el plantel y por eso estamos dejando pasar tiempo. Entiendo que Olave y Teté necesitaban la aprobación de la otra lista, ya estoy buscando otras opciones, me da la sensación que del otro lado no pensaron en #Belgrano. Armando Pérez pic.twitter.com/VsPuCTJGGc — Federico Jelic (@fedejelic) January 25, 2021

Sobre la situación que involucró a Juan Carlos Olave y Esteban González, quienes al no contar con el consenso de la lista de Artime se bajaron de la chance de dirigir el plantel, Pérez brindó un mensaje confuso: "Si designo a alguien y pone como condicionante esa circunstancia, es porque no querés dirigir. Si me toca ganar las elecciones, apostaré entonces a otro DT, ya que los que tenía en mente, se bajaron".

Trascendió a su vez que mañana miércoles dará a conocer al manager deportivo. Se trata de un ex campeón del mundo.