Sergio Massa: "Una amnistía para los casos de corrupción sería absurda"

Tras los reclamos de un sector del kirchnerismo por la libertad del ex vicepresidente Amado Boudou y de otros referentes que consideran "presos políticos", el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró que "una amnistía" en el Congreso "para los casos de corrupción" sería "absurda" y "un gran error”.

De esta manera, Massa se plantó en una postura opuesta a la que expresaron organizaciones políticas y sociales y dirigentes como el jefe camporista Andrés "Cuervo" Larroque, quien había convocado a una marcha frente al Palacio de Tribunales para exigir la liberación de Milagro Sala y también firmó una solicitada para pedir la libertad de Amado Boudou.

"La Justicia es quien absuelve o condena. Una amnistía para los casos de corrupción sería absurda, un gran error", advirtió. "De mi parte no hay ninguna chance ni de poner en discusión una amnistía así como creo que el Presidente no tiene ninguna vocación de discutir un indulto. La Justicia es quien absuelve o condena", insistió.

En una entrevista al diario español El País, el líder del Frente Renovador opinó que "no hay ninguna necesidad política" para avanzar con indultos o amnistías, y enfatizó que "en todo caso, lo mejor que nos puede pasar es que cada poder del Estado haga su trabajo". "El legislativo: legislar; la Justicia: absolver o condenar y el Ejecutivo: llevar adelante la gestión. Tratar una amnistía me suena absolutamente absurdo", agregó.

El 9 de enero pasado se dio a conocer públicamente una solicitada en la cual ex presidentes del progresismo latinoamericano, como Lula Da Silva, Evo Morales y Dilma Rousseff, así como dirigentes políticos, sociales, sindicales y del movimiento de Derechos Humanos pidieron la libertad de Amado Boudou tras confirmarse su condena por el caso Ciccone. Unos días más tarde, el 16 de enero, organizaciones políticas y sociales marcharon al Palacio de Tribunales para exigir la libertad de Milagro Sala y a modo de protesta arrojaron cientos de bolsas de basura en el frente del edificio.

Consultado sobre la dinámica interna del poder en la coalición gobernante, y las opiniones sobre una presunto liderazgo en la toma de decisiones de la vicepresidenta Cristina Fernández por encima de Fernández, el líder del Frente Renovador negó que eso suceda. "Manda el Presidente, no lo dude. Después cada uno de nosotros puede aconsejar u opinar desde la experiencia y el Presidente puede tomar la decisión en función de lo que opina uno u otro. Pero no tengan ninguna duda que el liderazgo del Gobierno lo lleva adelante el presidente Alberto Fernández", subrayó.

Acerca de su vínculo político con Cristina Fernández, quien preside el Senado, dijo que es "de respeto y trabajo coordinado". No obstante, reconoció seguir teniendo "muchas diferencias políticas" con el gobernador bonaerense, el kirchnerista Axel Kicillof, uno de los favoritos de la ex presidenta. "He tenido y tengo muchas diferencias políticas con el actual gobernador, Axel Kicillof, pero creo que está haciendo un buen trabajo", expresó.

Además, Massa fue consultado respecto a las iniciativas que el Gobierno del Frente de Todos se había propuesto, como la expropiación de Vicentín o la prohibición para la exportación de maíz, pero que luego decidió dar marcha atrás. “El presidente tiene la humildad de reconocer sus errores. Es un mérito”, afirmó el diputado.

“No debemos enfrentarnos al campo, ni a la economía del conocimiento, ni a sectores competitivos como la automoción, la minería, el turismo o la construcción”, señaló al referirse puntualmente a las discusiones con un sector productivo que identificó como “el motor del país”.

Fuente: Noticias Argentinas - Diario El País