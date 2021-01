River vuelve a poner los ojos en Pochettino 

En Talleres, mientras desde la dirigencia de Andrés Fassi sostienen la necesidad de sostener gran parte del plantel para poder pelear e ilusionarse en la Liga Profesional, algunas noticias de Buenos Aires dan cuenta que será muy complicado darle con ese gusto al DT Alexander Medina.

Otra vez figura en boca de todos el enganche Tomás Pochettino. Es que River volvió a mostrar interés por sus servicios y se habla de que existieron algunos contactos para poder sumarlo de manera definitiva.

Ya Pochettino había sido sondeado por el elenco que conduce Marcelo Gallardo. Y para colmo, el volante mostró un gran nivel, siendo uno de los puntos altos del equipo y entre las figuras de la Copa Diego Maradona. Sin dudas, se ganó esa reputación al punto que desde el "Millonario" parecen querer insistir en contratarlo.

En cuanto a los derechos económicos del jugador, Talleres posee el 80 por ciento de la ficha mientras que el saldo restante pertenece a Boca Juniors. Según trascendió, Fassi no tiene intenciones de negociarlos por un monto menor a los cuatro millones de dólares. Está claro que debe vender algún futbolista en este mercado de pases en pos de equilibrar número pero no se desprenderá de su figura por un monto al que consideren insignificante. Es decir, no lo prestará y solo está dispuesto a negociarlo con una transferencia definitiva.