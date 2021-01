Instituto se quedó sin entrenador, se fue "Teté" Quiroz

Tras la eliminación de Instituto del Reducido por el segundo ascenso, se conoció que Fernando Quiroz atravesaba una difícil situación familiar y había puesto en duda su continuidad. En el club de Alta Córdoba esperaban que el DT siguiera al frente del plantel. Sin embargo, "Teté" comunicó hoy que no podrá estar la próxima temporada.

La medida fue adoptada por el mismo entrenador impulsada por motivos personales.

Al respecto Fernando se despidió con estas palabras: “Debido a la delicada situación familiar que me toca atravesar y me obliga a permanecer en Buenos Aires por tiempo indeterminado, he decidido no continuar en el cargo deentrenador de Instituto", explicó Quiroz, a traves de un comunicado que dio a conocer el área de prensa de la "Gloria".

La dirigencia de Instituto, en tanto, mientras los socios buscan saber precisiones sobre el futuro del club, optó por el silencio, ya que informó que "por los próximos días y hasta tener mayores precisiones sobre el posible reemplazo, los miembros de Comisión Directiva no van a brindar declaraciones. En estos momentos los esfuerzos se concentrarán en delinear los pasos a seguir en la diagramación del plantel albirrojo".