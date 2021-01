La UCR sobre la deuda: "Están hipotecando dos futuras gestiones de gobierno"

El radicalismo advierte que los anuncios de Schiaretti son "fruto de la ingeniería discursiva del gobierno provincial". Aseguran que "el gobierno aún no ha cerrado el acuerdo" y que "la deuda no se fue".

Luego de que el gobernador Juan Schiaretti haya anunciado la reestructuración de la deuda de Córdoba desde el radicalismo provincial insistieron en discutir las que definieron como "medias verdades" del mandatario, que describieron como "fruto de la ingeniería discursiva del gobierno provincial".

Según advierten, "el gobierno aún no ha cerrado el acuerdo". "Se trata del anuncio de las condiciones establecidas con uno de los grupos de acreedores. Aún falta alcanzar elevados porcentajes de consentimiento de otros grupos". En ese sentido, señalan que "el apuro del gobernador por anunciar sólo tiene justificación en el temor a la verdad, que es el default ya que, técnicamente, los plazos estaban cumplidos para Córdoba". "Recién el 22 de enero se conocerá el nivel de adhesión a la sexta propuesta formulada por el gobierno Córdoba", aseguran.

Mediante un comunicado, la UCR provincial compara la situación provincial con la de Mendoza, "que en octubre de 2020 la renegociación de su deuda, en mejores condiciones que Córdoba", logrando canje de bonos "a tasas de 2,75 %, 4,25 5 y 5,75 % para un porcentaje de 95.7 % de tenedores".

"Lo dijimos antes y lo volvemos a decir ahora. La deuda no se fue. Están hipotecando dos futuras gestiones de gobierno. Esta propuesta extiende los plazos hasta 2029. No significa que no vamos a tener que pagar, significa que vamos a tener que pagar más hacia adelante", señalan en otro pasaje del comunicado en el que advierten que "el anunciado interés promedio de 6.08 % duplica al 3.07 % que consiguió Nación el año pasado, y las condiciones del 3 %, 5 % y 6.875 % de interés de esta propuesta son superiores a las que el mismo gobierno de Córdoba pretendía en la anterior: 2,75%, 4,25% y 5,75%".

En otro de los puntos, la UCR contradice el argumento que advierte que el dinero de la deuda se utilizó para "la obra pública" sino que, aseguran, "parte del crédito para pagar deuda anterior, deuda de este mismo gobierno que lleva 20 años en el poder".

"Tal como venimos advirtiendo y ratificamos, el descomunal endeudamiento a tasas exorbitantes y en moneda extranjera del gobierno de Juan Schiaretti tuvo fines electoralistas, obliga a los gobiernos que vienen a pagar sin posibilidad de acceso a crédito ni al dólar billete y nos convierte en rehenes del gobierno nacional. Al ocultar que, en el cálculo final, en realidad pagaremos 205 millones de dólares más, ya no estamos hablando sólo de mala praxis financiera. Es también falta de honestidad política para con los cordobeses, que deberemos cargar por generaciones las consecuencias de la patología de un poder que no quiere asumir su fin de ciclo", cierra la crítica del radicalismo.

Noticias relacionadas