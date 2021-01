Estudiantes de Río Cuarto se enfrentará en Rafaela a Chaco for ever

Estudiantes de Río Cuarto se enfrentará este jueves a Chaco For Ever en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina y el vencedor del mismo se medirá en la próxima instancia al ganador del encuentro entre Arsenal y Huracán Las Heras.

El conjunto cordobés jugará ante el elenco chaqueño a partir de las 18 en el estadio del Atlético Rafaela con televisación en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.

Estudiantes de Río Cuarto viene de vencer a Atlanta y es líder de la Zona A de la Fase por el primer ascenso de la Primera Nacional junto con Platense, con 10 unidades, y se ilusiona con subir a la máxima categoría.

El entrenador Marcelo Vázquez no dio a conocer el equipo que pondrá ante el conjunto chaqueño, pero podría colocar a los habituales titulares para intentar quedarse con el triunfo en la Copa.

Por su parte, Chaco For Ever se impuso ante Sportivo Las Parejas por 2 a 0 en el Torneo Federal A, está segundo con 9 unidades en la Zona Norte y sigue en la lucha por la final por el ascenso.

El técnico Daniel Cravero tampoco confirmó el elenco aunque podría también colocar lo mejor que tiene y poder avanzar en el certamen argentino.



Probables formaciones:

Estudiantes (RC)-Chaco For Ever.

Estadio: Atlético Rafaela .

Hora de inicio: 18:00 - TV: TyC Sports .

Estudiantes (RC): Luis Ardente; Gastón Benavídez, Gonzalo Maffini, Nicolás Ferreyra, Lautaro Formica o Lucas Suárez; Maximiliano Comba, Nahuel Cainelli, Gastón Bottino, Yair Arismendi o Marcos Fernández; Ibrahim Hesar y Bruno Sepúlveda. DT: Marcelo Vázquez.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Alan Giménez, Jonathan Medina; Renzo Riquelme, Emmanuel Giménez, Ignacio Ruano; Ricardo Villar; Diego Magno y Julio Cáceres. DT: Daniel Cravero.