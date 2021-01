“La discapacidad visual no es barrera; barrera es que no existan libros accesibles”

Especial para La Nueva Mañana

TRATADO DE MARRAKECH

Virginia Inés Simón es bibliotecaria documentalista y coordinadora del Observatorio del Tratado de Marrakech, tratado que busca facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso en América Latina y que fue recientemente implementado en Argentina, a través de la ley 27588 que modifica la 11723.

En entrevista con La Nueva Mañana, Virginia no solo comenta el estado actual del Tratado en la región sino la necesidad de abordar la temática desde una perspectiva de derechos humanos.

Virginia Inés Simón, coordinadora del Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina. Foto: gentileza.

“Antes que nada, hay que entender que la discapacidad es una construcción social”, indica.

“Las interpretaciones en torno a la discapacidad provienen de modelos teóricos que han evolucionado desde el modelo de prescindencia (la eliminación de las personas, como en la antigua Grecia, donde asesinaban a bebés, niñas y niños por motivo de discapacidad). Posteriormente surge el modelo médico-rehabilitador (podemos situarlo en períodos de guerras mundiales) que supone que las personas con discapacidad son personas incapaces para desarrollar sus vidas en forma independiente. Finalmente, luego de una lucha sostenida por el colectivo de personas con discapacidad a lo largo del siglo pasado, el modelo social de discapacidad toma un lugar protagónico: las personas con discapacidad son sujetos de derechos”.

Desde esta perspectiva es posible comprender que la discapacidad no es la que limita o impide a las personas el ejercicio de una vida digna y plena en derechos, sino la sociedad, que no se encuentra pensada y diseñada para que todas y todos en igualdad puedan convivir. “Las barreras no están puestas en la silla de ruedas, están puestas en las veredas sin rampas… Y si pensamos en la lectura… tener discapacidad visual no es una barrera, la barrera es que no existan libros accesibles” aclara Virginia mientras brinda la estadística: “Menos del 10% de todos los libros del mundo se encuentran editados en formatos legibles para personas con discapacidad”, problemática a la que el Tratado de Marrakech intenta encontrar solución de modo que estas personas puedan acceder, ejercitar y gozar plenamente de todos los derechos que les son inherentes por su condición humana, entendiendo que el derecho de acceso a la información en general y a la lectura en particular es una puerta a otros derechos humanos.

¿Qué hace falta para garantizar estos derechos a las personas con discapacidad?

Los derechos más elementales tienen que ver con la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con todas las personas: el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el derecho a la educación inclusiva, a la cultura, a la accesibilidad, la no discriminación, la igualdad de género y la equiparación de oportunidades, entre otros. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada en nuestro país por la Ley 26.378, que entró en vigor en 2008, no ha sido suficiente para solucionar una gran desigualdad que atraviesan las personas con discapacidad: el acceso a la lectura, que es principalmente uno de los puentes de acceso a múltiples derechos.

¿Cómo ves la situación actual latinoamericana y argentina?

En 2013, en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual se adopta el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Actualmente en América Latina el Tratado se encuentra implementado en 5 países, en orden cronológico: Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Argentina. Desde que un país firma un Tratado, posteriormente debe adherir o ratificar, lo que implica la obligación de acondicionar legislaciones locales para luego implementar. Finalmente, deben reglamentar internamente cómo se llevará a cabo lo que la ley indica. La complejidad de los procesos hace que, a pesar de que 5 países estén en condiciones de considerarse en implementación, tengan todos diferentes procesos, contextos y avances. América Latina está trazando los pasos a seguir para la comunidad internacional. Los catálogos de obras accesibles más importantes de habla hispana se encuentran en países que implementan el Tratado e instituciones estatales y entidades autorizadas más importantes de la región están trabajando para que estos catálogos se encuentren disponibles públicamente.

La implementación del Tratado en Argentina permite que las personas con discapacidades que transitan barreras de acceso a la lectura puedan ejercer su derecho de acceso a la información a través de lo que llamamos “flexibilidades al derecho de autor”, una serie de normas que permiten que las mismas personas beneficiarias del Tratado y las entidades autorizadas (organizaciones que trabajan brindando acceso a la información, como las bibliotecas), puedan producir o adaptar obras en formatos accesibles sin tener que solicitar permisos a los titulares de derechos de autor y sin tener que realizar pagos por ello.

Argentina ha tenido un camino muy interesante en el proceso de ratificación e implementación, que en su tránsito contó con un gran proceso de incidencia desde las organizaciones de personas con discapacidad y el sector bibliotecario, a través del compromiso de la Biblioteca del Congreso de la Nación para impulsar su tratamiento en el congreso, junto al apoyo de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios (IFLA) y a través de campañas públicas como las del movimiento de #BibliotecariosAlSenado. Las bibliotecas dejan de ser el lugar donde leemos, se han convertido en un centro de acceso a derechos y han encontrado su lugar en la gestión de políticas públicas.

“Nada sobre nosotros sin nosotros”

El lema “nada sobre nosotros sin nosotros” es el lema de lucha que tuvieron las organizaciones de personas con discapacidad a nivel internacional al momento de gestar lo que fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “En lo que respecta al Tratado de Marrakech nosotros estamos hablando del derecho a la lectura y ese derecho a la lectura, no es sólo derecho a leer en formato accesible, no sólo derecho a elegir qué leer, s no cómo hacerlo, en qué condiciones, en qué formatos, con qué medidas de accesibilidad”, detalla Virginia.

“Lo que se profundiza con este modelo de participación es la construcción colectiva, conjunta y diversa de lo que la accesibilidad significa, la accesibilidad independientemente del diseño universal como concepto es una construcción a la medida de la necesidad de las personas. Lo que es accesible para una persona no será accesible para otra y condicionar una mirada que no tenga en cuenta la opinión y la voz de las personas beneficiarias termina siendo un sesgo que va a limitar sus derechos de acceso a la información (...) Es indispensable que este colectivo forme parte de los procesos de gestión, tanto en leyes como en este caso en la reglamentación”. Con la implementación del Tratado en nuestro país, lo que sigue es la reglamentación.

Más info:

Red CDPD - Observatorio del Tratado de Marrakech.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]

Nuestra edición en papel, que tradicionalmente llega a los kioscos los días viernes, excepcionalmente por las fiestas de fin de año, traslada su publicación para el lunes 4/01.