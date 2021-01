Walter Saieg renunció en Nación y volvió a la Legislatura Provincial

El ex ministro de Gobierno había licenciado la banca para jurar como Secretario de Transporte nacional. Ante la asunción de Carolina Basualdo en Despeñaderos, volvió a la Unicameral.

Tal como había sido anunciado, el secretario de Transporte nacional Walter Saieg renunció a ese cargo para retomar su banca en la Legislatura provincial. El ex intendente de Alta Gracia, ex ministro de Gobierno de José Manuel de la Sota y ex presidente de la Lotería provincial había sido electo legislador en 2019, pero en lugar de ocupar esa banca prefirió ser parte del gobierno nacional, de la mano del referente Carlos Caserio. Así, Saieg transitó 2020 en ese puesto clave del esquema del presidente Alberto Fernández, y su escaño en la Unicameral fue ocupado por la joven referente Carolina Basualdo.

Pero ocurre que Basualdo fue electa intendenta de Despeñaderos, cargo que asumió a fines de diciembre, lo que llevó a Saieg a ocupar su puesto en el bloque de Hacemos por Córdoba en la Unicameral, y dejar el cargo nacional. La noticia había sido revelada por el altagraciense el mismo día del triunfo de Basualdo, y terminó de confirmarse días atrás, a través de un posteo en Facebook de quien ahora detenta, nuevamente, una banca en la Legislatura Provincial.