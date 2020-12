Fernández, sobre Nisman: "Estoy convencido de que fue un suicidio"

Alberto Fernández se expresó este 31 de diciembre sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Aseguró en declaraciones radiales que el ex titular de la UFI Amia "se suicidó".

El Presidente aseguró que "tras pensarlo mucho" está "convencido" de que el funcionario judicial "se suicidó": “Como la Justicia va cambiando de acuerdo al momento político, llega un momento donde uno no sabe a quién creerle, el ciudadano común no sabe a quién creerle. En el caso Nisman, yo estoy convencido de que fue un suicidio; después de dudarlo mucho eh, no voy a mentir, después de dudarlo mucho”.

La opinión del jefe de Estado es distinta a la que expresó en el documental “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía”, donde aseguró: "Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado”.

En tanto, Fernández consideró hoy que "muchos jueces actúan como escribas del poder económico", y estimó que lo hacen de esa manera "porque tiene miedo de salir en la tapa" de los diarios.

"Hay periodistas que son voceros del poder económico y jueces que terminan siendo escribas de los mismos intereses. Cuando se está al servicio de los poderes fácticos no se puede hacer justicia", señaló el jefe de Estado en declaraciones a Radio 10.

El mandatario aseguró que evalúa las recomendaciones que le acercó la comisión de juristas sobre la reforma judicial y que pueden plantearse otras propuestas a partir de marzo próximo. "Es una comisión que hizo un trabajo muy bueno, incluso que han tenido disidencias entre ellos en varios temas. Estamos analizando todas las propuestas para enviar un proyecto al Congreso", anticipó.

Fernández volvió a cuestionar el rol de la Corte en el caso del ex vicepresidente Amado Boudou, al considerar que "el máximo tribunal no puede dejar de expedirse sobre la libertad de una persona que estuvo en una función de gobierno".

"Más allá de la culpabilidad, que es algo que no pongo en tela de juicio, no puede ser que la Corte no se expida sobre la libertad de una persona que estuvo en la función pública y se exprese sobre ese tema con un artículo vergonzoso como el 280", apuntó el jefe de Estado.

