Así funcionarán los servicios en la ciudad de Córdoba durante Año Nuevo

La Municipalidad de Córdoba informó este miércoles cómo funcionarán los servicios durante Año Nuevo en la ciudad.

Los días 31 de diciembre y 1 de enero próximos tendrán distintos esquemas en relación a la recolección de residuos, el transporte urbano, el ITV, el barrido y limpieza y la apertura de oficinas municipales.

Los colectivos tendrán este jueves frecuencia habitual, mientras que el 1 de enero circularán como lo hacen los feriados y domingos.

En tanto, la recolección será también normal el 31 en el turno mañana y tarde, pero no habrá recolección nocturna. El viernes no habrá servicio. Barrido y Limpieza: mañana el servicio será normal. El viernes 1 de enero no habrá servicio.

Cementerios San Jerónimo y San Vicente: estarán abiertos mañana. El viernes 1 de enero harán lo propio en el horario de 8 a 14.

No habrá Inspección Técnica Vehicular los días 31 y 1, como así tampoco el sábado 2 de enero.

Finalmente, el Palacio Municipal 6 de Julio, los Centros de Participación Comunal (CPC) y las restantes oficinas descentralizadas permanecerán cerrados mañana jueves 31 de diciembre y el viernes 1 de enero.