"No logro entender qué hacen Messi y Cristiano en los premios The Best"

El premio The Best al mejor futbolista del año será entregado por la FIFA, pero la historia comenzó con cuestionamientos por la presencia de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo.

Y uno de esos ejemplos es Dimitar Berbatov.El ex delantero búlgaro dialogó con Betfair y manifestó: "Estoy sorprendido de que Cristiano Ronaldo y Messi estén entre los finalistas. No tengo muy claro que deberían ocupar esos puestos. Pero por desgracia el fútbol es un negocio y detrás de las bambalinas hay un trabajo de agentes, de prensa... hay mucho más allá de las cámaras y de lo que vemos. Es un poco vergonzoso".

En esa misma línea, Berbatov remarcó: "El The Best 2020 debería ser para Lewandowski y si no se lo conceden, está claro que será una gran injusticia. No tengo muy claro quiénes deberían ser los que acompañen a Lewandowski. Ya sabes, pasa lo de siempre, que todo el mundo discute sobre qué jugadores son los mejores, si éste tiene que estar o no... Este año da igual porque, le acompañe quien le acompañe, Lewandowski debe ganar".

Para cerrar, remató: "Lewandowski es uno de los mejores delanteros del fútbol moderno. Y éste es un tema en el que al final, no puedes coincidir con todo el mundo. Sí, hay otros grandes delanteros como Kane, Messi, Cristiano, Agüero... que hacen muchos goles desde hace muchos años y están entre los mejores. Pero la manera como Lewandowski se mueve en el campo... para mí está en mi top-3 de delanteros del momento, es magnífico".