El Consejo Superior de la UNC rechazó distinción a cómplices de la dictadura

Este martes 15 de diciembre fue un día histórico en las sesiones del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que será recordado como aquel donde el "Nunca Más" fue "Nunca Mäs", al haber sido rechazada la designación como profesores eméritos de los abogados Jorge Edmundo Barbará y José Luis Palazzo, ambos colaboradores de la última dictadura cívico, militar clerical.

La designación de Barbará fue rechazada por 34 votos y se registraron tres abstenciones. Mientras que la designación de Palazzo fue rechazada por 35 votos y se registraron cuatro abstenciones.

La sesión fue presidida por el vicerrector Ramón Pedro Yanzi Ferreira, que votó en contra de la designación de Barbará y Palazzo, pese a que en su momento los había propuesto para la distinción. El rector Hugo Juri estuvo ausente.

Los días previos a la sesión hubo múltiples repudios emitidos por facultades y organismos de Derechos Humanos en contra de la distinción a los ex funcionarios del Terrorismo de Estado.

Cómplices de la dictadura

José Luis Palazzo, uno de los abogados propuestos para profesor emérito fue definido por el genocida Luciano Benjamín Menéndez como un "luchador frontal". De puño y letra, “el Cachorro” escribió: “Conozco al Dr. Palazzo desde hace muchos años por ser sobrino de una tía política mía. Tenemos pues parientes comunes y además lo he tratado permanentemente. No sólo el Dr. Palazzo no tiene simpatías ideológicas izquierdistas, sino que ha sido un luchador frontal contra los elementos comunistas que en su oportunidad infestaron nuestra provincia, en particular la Empresa Provincial de Energía. Allí en EPEC actuó y desplazó a los seguidores nada menos que de Tosco”.

En cuanto a Jorge Edmundo Barbará, fue subsecretario y secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba desde el 8 de mayo de 1981 hasta el 10 de diciembre de 1983. También existe una “Carta Abierta dirigida al Embajador de Estados Unidos fijando posición en relación al momento político que se estaba sufriendo”, aunque negó haberla firmado. Sin embargo, tras la polémica desatada, se bajó de la postulación a profesor emérito.

La sesión del Consejo Superior de la UNC completa:

