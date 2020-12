Esteban Bullrich dijo que padece un "trastorno nervioso" que le dificulta el habla

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires del PRO, Esteban Bullrich, aseguró que padece un trastorno nervioso llamado “disartria”, provocado por estrés, lo cual le dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales y hace que no pueda expresarse correctamente.

Bullrich salió a hacer esta declaración a través de su cuenta de Twitter, luego de que se filtrara la información de que el legislador había sido atacado por una enfermedad.

“Hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien”, dijo el legislador de la oposición.

El senador agregó que “el estrés de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disartria”, un “trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales” y que por eso se le “escucha hablar raro”. “Cuando apareció esta situación, hace unos meses, nos generó mucha preocupación a mí, a mi familia y a mis amigos y por eso me hice otros estudios para descartar cualquier otro tema. Todos dieron bien”, explicó.

Por último, comentó que el tratamiento recetado es “reposo", pero aclaró que a pesar de las dificultades en el habla cumplirá con su labor "como corresponde”.

Bullrich es uno de los legisladores que votará en contra del proyecto de Ley del Aborto cuya discusión se dará en el Senado en la última semana del año. “De paso, quiero aprovechar para alentar a todos a que se hagan los controles de salud, que en esta cuarentena eterna bajaron considerablemente, y no controlarnos nos expone a riesgos enormes”, sentenció.