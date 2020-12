Diputados de la Coalición Cívica presentará pedido de juicio político contra CFK

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI presentará esta semana en el Congreso un pedido de juicio político contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

La bancada que preside Maximiliano Ferraro y que responde a Elisa Carrió impulsa el proceso de destitución de Cristina Kirchner luego de la carta en la que la vicepresidenta y titular del Senado abrió fuego contra los miembros de la Corte Suprema.

"Las críticas habituales de la Vicepresidenta a la Justicia se convirtieron en un ataque directo contra las reglas de convivencia democrática, un atentado contra el orden institucional y configuran el mal desempeño de la Vicepresidente que preside el cuerpo a cargo de enjuiciar constitucionalmente a los jueces de la Corte", señalaron los legisladores de la Coalición Cívica.

En un comunicado, la bancada opositora recordó que durante este 2020 presentó en distintas instancias de la Organización de los Estados Americanos y ante la Justicia argentina, "una serie de hechos que dan cuenta del avasallamiento a las instituciones argentinas por parte de Cristina Kirchner".

En su última carta, la ex presidenta acusó a la Corte Suprema de ser la punta de lanza y cabeza del "proceso de lawfare" destinado a "perseguir opositores" durante los años del Gobierno de Cambiemos.

En la misiva, también advirtió que el Poder Judicial es "ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno".

La Coalición Cívica salió al cruce de estos cuestionamientos e interpretó que se trata de una suerte de apología al desacato de la Justicia.

"Cristina Kirchner, en definitiva, está diciendo ´como no me gustan algunos jueces´, e incluso más, ´como no me gusta el sistema que la Constitución Nacional garantiza, entonces, no debemos respetarlo´, pero como no lo quiere respetar será enjuiciada políticamente", advirtieron los legisladores de Juntos por el Cambio.

"El problema no es sólo lo que dice, sino quién lo dice: es la Presidente del Senado de la Nación que, a está altura, está incursa en delitos constitucionales, como el atentando al orden democrático", agregaron.

Consideraron, además, que la carta de Cristina contra el máximo tribunal de Justicia tiene que ver con que ese organismo "debe intervenir en distintos recursos, en causas en que se investigan hechos de corrupción" por los que está siendo investigada.

"La Vicepresidente de la Nación pretende jueces elegidos popularmente, que tengan duración limitada en su cargo y que adopten decisiones con las que ella esté de acuerdo. Sin división de poderes, sin sistema republicano, pretende crear un sistema de persecución de quienes no piensan como ella. La arbitrariedad fundada en votos: para combatir el supuesto lawfare", añadieron.

Desde el bloque opositor finalizaron el comunicado informando que "ante la gravedad de los hechos descriptos" presentarán "esta semana un pedido de juicio político contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por interferir en el normal desarrollo de las funciones de otro poder del Estado, atentando contra el orden institucional y el sistema democrático".

Al respecto, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, acusó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, de haber "licuado el poder presidencial", ante lo cual advirtió que la Argentina "está en un estado de anomia".

"Cristina ha licuado el poder presidencial, en consecuencia la Argentina está en un estado de anomia. ¿Qué es anomia? Falta de estabilidad institucional y desconocimiento de las normas", sostuvo la ex diputada nacional.

En declaraciones a TN en la noche del pasado lunes, la referente de Juntos por el Cambio subrayó que el país "no puede tener una vicepresidenta que sólo destruye las instituciones para obtener su impunidad".

"Este conflicto está arrastrando a todos los poderes del Estado. La vicepresidenta no tiene fueros, no tiene excepción de arresto, por lo que una sentencia determinaría la detención de Cristina", subrayó.

Y añadió: "Lo que también resulta inadmisible es que un Presidente almuerce con un miembro de la Corte, porque esto también viola la división de poderes".

A la vez, Carrió criticó la movilización que realizaron sectores del kirchnerismo para pedir la liberación de los "presos políticos".

"No hay presos políticos; hay delincuentes presos que son políticos, hay ladrones presos y con prisión domiciliaria que son políticos, hay ladronas en proceso que son autoridades de la Nación", lanzó.





Fuente: NA