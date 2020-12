Comenzó el operativo de visitas en 10 barrios para testear casos de Covid-19

El Ministerio de Salud continúa este lunes con el operativo de visitas territoriales para testear a la población con el objetivo de medir la circulación comunitaria del Covid-19.

Los equipos sanitarios llevan adelante estudios de seroprevalencia que detectan los anticuerpos en la sangre. En particular, se busca registrar posibles infecciones por coronavirus en personas que no han presentado síntomas o que hayan mostrado signos leves, lo que permitirá medir la circulación que tuvo el virus en la comunidad, considerando que se trata de una población que no está inmunizada.

Durante la jornada se recorrerán los barrios Parque Capital, Lourdes, Yofre Norte, 4 de febrero, Jardín del Pilar, Ampliación Benjamín Matienzo, Barrancas del Sur, San Cayetano, Panamericano, y Villa Páez, En el horario de 9 a 14.

En tanto, los promotores visitarán Iponá, Villa Solferino, Guiñazú Sud, SEP segunda etapa, Manantiales I- Manantiales II, Ciudad Obispo Angelelli, Uritorco, Liceo General Paz, 25 de mayo, y Santa Cecilia.

La modalidad de implementación es a través de visitas domiciliarias, instancia en que un promotor o promotora de salud -con la correspondiente identificación- consultará a vecinos y vecinas si desean colaborar con la iniciativa, en caso de que la respuesta sea favorable, se le realizará una entrevista.

Entre las consultas, se indagará sobre las formas clínicas de presentación de la infección, independientemente de que la hubiese o no cursado, si tuvo un diagnóstico previo, factores de riesgo y características sociodemográficas.

Asimismo, se realizará una prueba serológica mediante un test, respondiendo a los protocolos de seguridad planteados por la OMS. Para ello, a cada participante se le solicitará una muestra de sangre por veno-punción para determinación de anticuerpos anti SARS-CoV2.