Fútbol inclusivo: Los ojos de Jesús

Especial para La Nueva Mañana

Los ojos de Jesús pasan por diversos momentos. Por momentos esos ojos negros y bien redondos exponen amor, en otros bondad, en otras una profunda angustia y, también, en otros picardía. Su vida no ha sido fácil, porque la mirada de la sociedad muchas veces no se la hizo (ni se la hace) fácil. El ojo del otro muchas veces lo lastimó. Pero aun así, siguió afrontando desafíos y logrando metas, con la misión de que el mundo, o su mundo, sea un poco más inclusivo.

Jesús Bordón nació hace 36 años en Malabrigo, provincia de Santa Fe, con acondroplacia.

La acondroplasia es una alteración de origen cromosómico que provoca un desarrollo disarmónico del cuerpo. Mientras la longitud de la columna vertebral es normal, los huesos largos del resto del cuerpo están acortados simétricamente. Las personas adultas con acondroplasia alcanzan una estatura de unos 130 centímetros en los hombres y unos 124 cm en las mujeres.

Según un informe del Hospital Garrahan, uno de cada veinte mil argentinos sufre acondroplasia; y el promedio mundial es de un caso cada 25 mil habitantes.

Y Jesús Bordón llegó al mundo con esta alteración ósea, dentro de una familia de talla promedio. Y, entonces, se dijeron muchas cosas a su arribo. Desde bebito convivió con la murmuración a sus espaldas. Pero desde bebito, Jesús Bordón, los ignoró e hizo su vida. Y su vida estuvo en encontrarle el lado bueno de las cosas... con una pelota en los pies.

La Selección Argentina de Talla Baja es la primera de su tipo en el mundo. Y desde aquellos partidos ha ido evolucionando año a año bajo la tutela de la Asociación Civil Talla Baja Argentina. Foto: Nico Aguilera.

“Hay una palabra que duele mucho...”

‘Neko’, como le dicen en la familia, llegó a Córdoba a los 9 años. Es un cordobés más, representa a Córdoba adonde va, jugó para Córdoba en la Copa Argentina del año pasado, y anda por toda la provincia buscando jugadores de talla baja para incluirlos.

Pero constantemente está presente Malabrigo. Siempre está volviendo. Por eso, cuando jugó su primer partido en su pueblo, con la camiseta de la Selección, su corazón latió bien fuerte y su piel se le erizó cuando entró a la cancha. El orgullo de representar al país en su tierra; y ver a sus vecinos celebrar sus logros fue un golazo para él y para su familia.

Es que el fútbol fue un aliado para ‘Neko’. Porque jugando en el barrio a la pelota era uno más, nadie lo prejuzgaba, y él se sentía feliz. El fútbol lo incluía y le daba amigos. Muchos amigos. Muchas risas.

Pero jugar al fútbol representaba más que el simple hecho lúdico.

“Toda la vida jugué al fútbol y soñaba con encontrarme con personas de mi misma condición y jugar un partido o, aunque sea, dar un pase. Por eso poder jugar e integrarme con personas de mi misma condición fue un sueño cumplido”, le cuenta a este cronista una tarde de mucho calor, tomando una gaseosa frente a la cañada cordobesa. Y sus ojos brillan cuando confiesa esa ilusión que se hizo realidad.

Todo empezó allá por el 2010/2011 en Corrientes con Facundo Rojas poniendo la piedra basal del fútbol sala de talla baja. Aquel correntino anduvo por todo el país buscando a pares para jugar al fútbol. Y uno de los primeros que se sumó al proyecto fue Jesús. Facundo le cumplió el sueño a Jesús. Y Jesús no sólo se sumó al proyecto, sino que se comprometió en esa tarea, con la fundación “Pulga y Pelusa”. Sí, sí, ese nombre es por Lionel Messi y Diego Maradona. ¡Qué viva el fútbol!

“El primer partido lo jugamos en Corrientes. Así arrancamos. No fue fácil. Los primeros dos años jugamos solo cuatro partidos. Dos en Corrientes y dos en mi pueblo, en Malabrigo. Hasta que jugamos el primer partido internacional entre dos selecciones, que fue en Perú. A medida que Facundo empezó con el proyecto en Argentina, muchos países empezaron a copiar el modelo de armar su Selección nacional. Argentina es pionera. Y Perú fue la segunda Selección”, cuenta Bordón.

La Selección Argentina de Talla Baja es la primera de su tipo en el mundo. Y desde aquellos partidos ha ido evolucionando año a año bajo la tutela de la Asociación Civil Talla Baja Argentina. Aunque todo lo hacen a pulmón. Han tenido apoyo de AFA, pero los jugadores cubren la mayoría de los costos operativos de los juegos, ya sea viajes, alojamiento, indumentaria, organización, y una decena de etcéteras más. Pero avanza. “Me da mucho orgullo ver que crece el proyecto, mucha satisfacción; porque nosotros empezamos de la nada, de cero, y así fuimos tocando puertas, íbamos con nuestra carpeta, o a través de redes sociales, el boca a boca nos ayudaron mucho a poder llegar a muchos chicos que no querían saber nada…”

Y acá ‘Neko’ comienza a relatar una realidad difícil, que no se ve. Porque al comienzo el proyecto del equipo de fútbol de talla baja no tenía éxito, no en lo deportivo sino en la búsqueda de jugadores, porque hay mucho aislamiento voluntario por el miedo a la ridiculización, a las burlas o debido la sobreprotección de los padres. “Hay muchos chicos que no querían integrarse, incluirse, por miedo al prejuicio, a lo que digan los demás. Sinceramente son muchos los chicos. Todavía los estamos esperando, queremos que se integren, pero hay que darle su tiempo. Hay muchos que no asumen la condición y queremos llegar a esos chicos. Este proyecto no es sólo deportivo, es más social. Porque, desgraciadamente, lo que es la discriminación está en la calle, en la sociedad y a muchos chicos les influye mucho. Hay una palabra que a muchos les molesta muchísimo y les hace muy mal, y es la palabra enano. Y por eso, por lo que digan, se cierran. También los mismos padres aíslan a los chicos y eso está mal, muy mal”, cuenta Jesús; y sus ojos ya no brillan. Su mirada mientras relata esta situación reflejan angustia e impotencia y cuenta el caso de un vecino cordobés que tiene 26 años y no sale de su casa, no sale a ningún lado. “Él depende de su madre, yo lo fui a ver un montón de veces, pero no quiere saber nada con lo que es la inclusión. Yo me pregunto, ¿qué pasará con ese chico el día de mañana cuando la madre no esté? ¿Qué pasará con él? La madre no va a estar toda la vida”, se lamenta.

Incluirse... Aprender... Enseñar...

“En mi caso mi familia siempre me enseñó que en la vida habrá personas que se van a reír, personas que te van a tener miedo, personas que van a ser muy amigables, personas que te van a querer muchísimo, y vos tenes que estar preparado para salir a la calle”, relata Jesús, al tiempo que cuenta: “Yo tenía un método, que a mí me resultó, pero no es el adecuado. Y es ignorar; ignorar a las personas que se ríen o te digan algo. Pero esa no es la solución. No, no, esa no es la solución”.

Él habla de educar. Y entonces cuenta una situación que vivió en la Terminal de Ómnibus de Córdoba: “Estábamos sacando los pasajes con un amigo para ir a Alta Gracia y había dos chicos, una nena y un varón, y la madre estaba adentro de la librería comprando unas cosas. Los chicos nos señalaban y se reían. Se reían fuerte, nos decían ‘enano’, muchas cosas. La madre salió de la librería, los paró a los dos, y les empezó a enseñar que no debían hacer eso, que no debían burlarse. Nosotros terminamos de hacer el trámite que estábamos haciendo y vinieron los chicos esos, nos preguntaron cómo nos llamábamos, qué estábamos haciendo. Necesitamos muchos padres así, que enseñen a sus hijos que no deben reírse o burlarse de una persona de estatura baja o con algún otro tipo de discapacidad. La educación está en la casa. Los valores se aprenden en la casa”.

Jesús se confiesa cristiano. Creyente. Y cuenta que de niño alguna vez en sus oraciones le preguntó a Dios “por qué”.

“Cuando era chico preguntaba, ¿por qué, Dios? ¿Por qué nací con esta forma?, decía yo. Sin embargo, te voy a contar una cosa. Mi padre trabajaba afuera. Nosotros somos siete hermanos, y mi mamá crió a los siete solita. Mi papá venía cada 15 días o 20 días a casa. Y siempre mis hermanos me dicen que el nacimiento mío fue una bendición para la familia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando yo nací en el pueblo se habían dicho muchas cosas feas, que yo no iba a caminar, que no iba a hablar, un montón de cosas feas; y con todo eso mi papá, cuando nací, empezó a trabajar en casa, a estar más, la familia comenzó a unirse”, narra y sus ojos vuelven a brillar, esta vez de emoción.

Recorriendo la vida

Jugando al fútbol es rústico. Por algo uno de sus referentes es Roberto Trotta. Por algo, sus ex compañeros de la Selección le decían “Ruggeri”. Jesús Bordón, un recio marcador central. Tan es así que es recordada la patada que le dio a un chileno en la Copa América de 2018. Aguerrido jugador dentro del terreno de juego... y en la vida.

Y con esa garra afrontó las murmuraciones y miradas que lastiman. Y se fue haciendo camino al andar. Y formó su familia junto a María Inés, una contadora pública boliviana que conoció vía redes sociales y con la que desde hace casi un año tienen a su hija Isabella.

Jesús Bordón llegó hace unos 26 años a Córdoba. Al comienzo le costó adaptarse a la ciudad. Mucho le costó. Extrañaba su pueblo. Era otro el ritmo de vida. Pero logró adaptarse, con esa garra que demuestra en la cancha.

Con esa garra, busca trabajo.

Otra realidad que no se ve. Para Jesús Bordón y para un amplio porcentaje de personas con acondroplacia es complicadísimo conseguir trabajo. Pero no se queda quieto. Por estos días reparte currículum, se capacita, mientras vende fuera de su casa frutos secos y productos Natura. Está desempleado, al igual que su esposa. Pero avanza. Desempleado, pero no desocupado. Sigue entrenando... Es el fundador y coordinador del equipo cordobés de talla baja de fútbol sala, que forma parte del programa “Córdoba te Incluye” de la Agencia Córdoba Deportes. Y desde ahí va por su meta: el fútbol como excusa para incluir. Con ese proyecto anda recorriendo la provincia; y ya hay chicos de James Craik, Alta Gracia, Río Tercero, Río Cuarto, General Deheza, Altos de Chipión, Justiniano Posse, Tanti... “No importa que les guste el fútbol, lo importante es que se incluyan. Empezamos en el 2016, al comienzo estaba solo en Córdoba, después se sumaron cuatro, luego ya éramos siete, al otro año 14 y actualmente ya somos más de 20”, celebra.

Jesús bebe un último sorbo a la gaseosa de naranja, mientras María Inés le termina de dar la mamadera a Isabella. El día previo a la charla con La Nueva Mañana estuvieron varias horas en el hospital con la bebita que se había golpeado. Ambos cuentan que el servicio de salud también es complicado para ellos. No hay muchos especialistas ni programas de salud para atenderlos. Y, casi a coro, los dos confiesan su anhelo: “Esperamos que en un futuro nuestra hija no viva las cosas feas que vivimos nosotros. Soñamos que la sociedad estará más avanzada...”

A ‘Neko’ le gusta escuchar música, de cualquier estilo, mirar películas, le encanta los deportes, pero sobre todo compartir tiempo con la familia y los amigos. Salir a pasear con su familia es un placer para él. Su versículo bíblico preferido es Juan 3:16. Es muy sociable. Pero esos ojos que atraviesan diferentes estadios tienen un objetivo: “Ver cada paso de mi hija”.

