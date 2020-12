Agravan la acusación a los asesinos de Lidia Cabrera, podrían recibir perpetua

El fiscal López Villagra cambió la situación procesal de los detenidos de homicidio simple a "homicidio calificado por alevosia". "Le pedí al fiscal que no me suelte la mano", dijo Yanina Moreno.

Carlos Nayi, abogado de la familia de Lidia Cabrera, la mujer asesinada a golpes en Yofre Sud, indicó que luego de una reunión con el fiscal Fernando López Villagra, se dispuso, de acuerdo a lo solicitado por la querella, "agravar la situación procesal de los dos detenidos", Roque Bonaldi y Leonel Bonaldi, ambos ex policías.

"Coautores es la calificación legal, de homicidio calificado por alevosía", dijo el letrado en declaraciones a Radio Universidad y explicó que esto significa que quisieron "hacerle sentir la muerte a la víctima".

"Jugaron como juega el gato maula con el mísero ratón. Obraron sobre seguro y sin riesgo personal", expresó Nayi desde tribunales. Con este cambio, de homicidio simple, que tiene una escala penal de 8 a 25 años, y ahora la máxima sanción puede ser presión perpetua.

El abogado contó, además, que se amplió la imputación a "violación de domicilio y a los dos tentativa de homicidio calificada por el intento de asesinato de la hija". Además, Nayi contó que ambos fueron acusados como "coautores de robo".

El letrado explicó que se solicitó a la fiscalía una custodia permanente en el domicilio de la familia. "A partir de una serie de situaciones extrañas, "que vienen ocurriendo antes, durante y después de la detención y fecha del crimen".

Por otro lado, el abogado explicó que se solicitó a la Justicia que "analice los niveles de responsabilidad y se genere una investigación para determinar, quién o quiénes, desde cada unidad judicial no hicieron lo que correspondía".

"No canalizaron a través de las fiscalías correspondiente, el pedido de ayuda de una persona que hoy está muerta", expresó Nayi y aportó que solicitaron la detención de antonella Bonaldi -hija de Roque Bonaldi, señalado como el asesino de Lidia-, "ella es actualmente miembro de la Policía de Córdoba y fue alcanzada por una de las tantas denuncias", hechas por la familia de la víctima, tras recibir una amenza con arma de fuego.

Nayi precisó que la mujer "no está exenta de responsabilidad de haber colaborado activamente, en sacarlo -a Roque Bonaldi- de la escena del crimen y con esto haber entorpecido la labor judicial y haber garantizado, al menos, en las primeras horas la impunidad". Antonella Bonaldi no fue imputada por el momento pero según la querella, "participó en el plan criminal".

"Necesito custodia en casa porque no estoy tranquila. Yo quiero que mi mamá descanse en paz y no quiero cruzarlos más en la calle", indicó Yanina Moreno, la hija de Lidia que estaba con ella la madrugada en que la mataron."Le pedí al fiscal que no me suelte la mano, que si en algún momento se han equivocado con nosotras, le dije al fiscal que confío y me quiero apoyar en la Justicia".

