Mauricio Caranta habló de su lesión y su posible retiro

El arquero de Talleres Mauricio Caranta, a sus 42 años, no estuvo presente ante Boca a causa de una lesión, aunque lo mismo se sembraron algunos interrogantes en torno a su posible retiro de la actividad y su futuro inmediato. Su contrato con el club albiazul fenece el próximo 31 de diciembre, aunque de todas maneras, luce más cerca de tener otra función que como arquero.

"Tuve una lesión lumbar el miércoles y esperé hasta el final, pero no la pudimos sacar adelante. Y la idea es que todos los jugadores que entren a la cancha estén al 100%", clarificó Caranta sobre su ausencia ante el "Xeneize", dejando su lugar a Marcos Díaz.

"Esta carrera me permitió hacer lo que más me gusta en el mundo que es jugar al fútbol. Me encuentra con 42 años haciendo lo que más me gusta hacer, que es jugar al fútbol. Y con estos 42 años y este recorrido, es disfrutar cada momento. Lo hablaba cuando se estaba yendo el 'Cholo' Guiñazú, que es un gran amigo que me dio la vida y el fútbol, de disfrutar. Un día se termina esto, se termina de verdad. Y no sabemos qué nos depara. Uno se puede preparar para ser técnico, estar al lado de un equipo, una institución. Pero lo que nos permite hacer como jugador es único", expresó con sinceridad el ex arquero de Instituto.

Con relación a su retiro, manifestó: "Creo que se va a dar en el día adía. Elegir una fecha es para elegidos, para un Milito, para un 'Cholo' (Guiñazú), para un Saja. Para esos grandes jugadores que eligen cuando empieza y cuando termina su carrera, con un estadio lleno ovacionándolos. Cada uno tiene su historia, pero mi caso es día a día. Ponerse una fecha es ponerse un límite. Uno se termina limitando. No me lo voy a proponer. Ese último día va a ser el que más voy a disfrutar. A lo mejor está cerquita, un año, un mes, una semana. Pero lo voy a disfrutar como nunca disfruté en el fútbol", cerró.

