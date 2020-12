Dalma Maradona a Morla: “Te juro que no voy a parar hasta que se haga justicia”

La hija del Diez salió en defensa de su hermana Giannina y cruzó al abogado Matías Morla. “Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente pasaba y te gritaba asesino”, dijo.

Dalma Maradona escribió este domingo un durísimo mensaje en el cual expresó su malestar con el abogado Matías Morla, quien le había recriminado a su hermana Gianinna que no lo habían dejado ir a despedir al padre de ambas, Diego Maradona .

A través de una historia en la red social Instagram, la mayor de las Maradona señaló: "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu "mejor amigo"... Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente...".

"Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara... Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara! Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social", aseveró.

Asimismo. Dalma Maradona continuó: "Y como me enteré que no te puedo @ (arrobar) sé que te vas a enterar igual MATÍAS MORLA".

"A mí hermana no la apura NADIE y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá... Y por último agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente pasaba y te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto", culminó el mensaje.

Fuente: NA

