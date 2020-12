Alejandro Allub habló sobre el "homenajeómetro" y Los Pumas

El ex Puma cordobés manifestó su postura con relación al homenaje con tanta polémica del seleccionado argentino de rugby ante la muerte de Maradona.

El ex jugador de Los Pumas y del Córdoba Athletic, Alejandro Allub, opinó sobre las polémicas relacionadas al equipo por haber realizado un homenaje exiguo o poco preparado a la muerte de Diego Maradona.

"Veo esto con mucha preocupación, es algo para tener en cuenta y con cuidado. Resulta que ahora hay un "homenajeómetro", ¿quién lo maneja? y a partir de eso se decide cuál homenaje fue bueno y cual malo, y de esa forma juzgar y castigar", declaró el "Turco" a Mitre Córdoba.

"¿Quién puede juzgar si un homenaje es insuficiente y que un brazalete negro en el brazo está bien? Maradona fue un ídolo deportivo, cada uno le rinde homenaje a su manera, pero en este caso, noto que hay algo maléfico. Hay mala intención. 15 días atrás Los Pumas eran héroes al ganarle por primera vez a los All Blacks y ahora son la caca del mundo", contó.

"Muchos de estos pibes están realizando sus primeras armas en Los Pumas, jóvenes de 21 años, pensando en el test match. Faltó algo, sin duda pero eso de que si no me gusta está mal, es grave", agregó.

"Pasa que en estos casos, todos van por lo marketinero. Si queremos ser realistas con el tema, todo suma. O te hacés un tatuaje y tu homenaje está bárbaro. Nadie te puede obligar a llorar a Maradona, eso se siente, o se hace. Pero juzgar por no hacerlo es diferente", prosiguió Allub. En la continuidad de la charla, declaró: "Es insólito y peligroso castigar por no homenajear, que se suma encima a los prejuicios que trae el rugby desde presuntos castigos culturales, y con acciones como la de los pibes de Villa Gessel que no suman para nada. Pero esto es distinto".

Sobre los tweets viralizados de algunos integrantes de Los Pumas, con comentarios racistas, solo se limitó a contestar: "A esa explicación la deben dar los autores".

