Denuncian que Diego Maradona se golpeó la cabeza días antes de morir

El abogado de la enfermera contó que "no fue sometido a estudios" y que el astro presentaba una frecuencia cardíaca elevada "para un paciente con problemas de corazón".

"Cuando se cae, lo levantan, no fue mayor el golpe y siguió con su vida normal", contó el abogado de la enfermera. - Foto: NA

El abogado de la enfermera contratada para asistir a Diego Armando Maradona en su casa del barrio San Andrés, del partido de Tigre, aseguró este lunes que el astro de fútbol tuvo una caída y se golpeó la cabeza días antes de morir, aunque no fue sometido a estudios a pesar de que había sido recientemente operado.

Además, contó que en los días previos a su muerte, Maradona presentaba una frecuencia cardíaca elevada para un paciente con problemas de corazón y que tampoco se tomaron medias al respecto.

"Maradona se cayó el miércoles anterior a su fallecimiento, se cayó y se golpeó y tampoco lo llevaron a hacer una resonancia o una tomografía", aseguró Rodolfo Baqué, abogado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien es testigo en la causa por la muerte del exfutbolista.

"Cuando se cae, lo levantan, no fue mayor el golpe, pero se golpeó el lado derecho de la cabeza, contrario al de la operación. Fue levantado y siguió su vida normal", agregó.

En una entrevista con el canal TN, Baqué contó que además Maradona presentaba problemas cardíacos y que "nadie tomó nota de los avisos que iba dando su corazón".

"Por los chequeos que le realizaba el enfermero del turno noche, Maradona tenia frecuencia cardiaca 115 y el día anterior al fallecimiento tenia 109, y todos sabemos que un paciente con problemas coronarios no puede superar las 80 pulsaciones por minuto. Maradona iba avisando que había problemas con su frecuencia cardiaca y no fue asistido con medicación", expresó.

El abogado dijo que el exfutbolista estaba bajo tratamiento psiquiátrico cuando, según opinó, debía estar bajo el seguimiento de un "equipo interdisciplinario", ya que "había dos cuestiones: una psiquiátrica y una clínica"

"Maradona se podría haber atendido en la clínica más lujosa del mundo y tenia un baño químico en la habitación; de no haber estado ahí (en la casa de Tigre) Maradona hoy estaría vivo", expresó Baqué.

Respecto del rol que tuvo su clienta en el cuidado del ídolo argentino, el abogado dijo que solo trabajó en la casa nueve días y que en una sola oportunidad, el primer día, tuvo contacto con Maradona, quien la vez siguiente la despidió.

"Ella solamente lo trató el primer día, un viernes, y el lunes, cuando fue otra vez, Maradona la despidió, le dijo que se fuera y la gente que estaba con Maradona le dijo que se quedara (...) nunca más pudo atenderlo o constatarle los signos vitales, la medicación que le daba la psiquiatra ella se la daba a la asistente de Maradona, que se la daba", detalló.

Para Baqué, Maradona "no estaba en condiciones de decidir" y pasaba "hasta tres días encerrado en su habitación sin siquiera ver la televisión".

"Maradona fue sacado de la clínica y lo trataron por un tema psiquiátrico de adicción al alcohol y creo, por lo que yo veo, que se olvidaron del tema del corazón", concluyó.

"La muerte era evitable"

El abogado Mario Braudy, actual pareja de Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Maradona, se presentó este lunes como representante particular del hijo menor del ex astro futbolístico, Dieguito Fernando y afirmó que “la muerte de Diego era evitable”. Responsabilizó de la atención médica al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov.

“Me presenté por pedido de Verónica Ojeda en representación de Dieguito Fernando como particular damnificado. Hablé con los fiscales. Veremos cuáles son las medidas de prueba que nosotros vamos a pedir”, dijo Braudy en diálogo con la prensa al salir de la Fiscalía General de San Isidro.

“Nosotros lo que vamos a solicitar es que se investigue hasta el final y hasta las últimas consecuencias a todos los que participaron en el cuidado de Diego en el caso de que hubiera un abandono de persona”, subrayó.

Para el letrado, por lo que se sabe, “no estaban ni los elementos adecuados, ni la medicación para el corazón, ni había estudios clínicos”.

“Evidentemente, si hay una persona que tiene un problema cardíaco serio y vos no le das la medicación, ni le hacés los estudios por lo menos para saber cómo está, por lo menos se tiene que investigar”, comentó,

Agregó que por, el trato que él tenía con Maradona, puede afirmar que “Diego tenía ganas de vivir y no estaba en condiciones de fallecer como falleció”. “La muerte de Diego a nuestro entender era evitable”, remarcó el abogado.

También mencionó que el ex futbolista “tuvo una caída donde se golpeó el parietal derecho contra una pared y no fue atendido”.

“Fue después de la operación, se levantó de la cama y golpeó su cabeza contra la pared. Nos consta por testimonios de la enfermera que Diego se cayó contra una pared, se golpeó y no se le hizo ni siquiera una tomografía, ni una placa, ni un estudio de sangre para ver si estaba bien”, añadió sobre ese episodio.

Braudy cargó toda la responsabilidad del manejo médico del “10” en Leopoldo Luque, ya notificado como imputado en el expediente, y en la psiquiatra Cosachov.

Noticia relacionada: