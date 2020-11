Del Potro: "Me cuesta mucho volver, voy a intentar estar en Tokio 2021"

El tenista argentino Juan Martín Del Potro vuelve a poner en duda su continuidad su carrera profesional, luego de batallar con la recuperación de su rodilla que lo tiene a maltraer. Su último partido fue hace 19 meses, en el torneo de Queens, donde volvió a resentirse. Comentó, por lo bajo, que sueña con disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 como último objetivo.

"El límite lo había puesto la tercera vez que tenía que operarme la muñeca (en junio de 2015). Gracias a Dios, finalmente no lo puse. También dije que el límite era mi segunda operación de rodilla, también lo dije en la tercera. Ahora dije que me iba a dar una ventana más amplia hasta los Juegos Olímpicos”, explicó, Del Potro, de 32 años.

"No puedo modificar la manera de correr por la rodilla, es lo que más me está costando. Pero lo voy a seguir intentando para estar en los Juegos Olímpicos. Por eso sigo insistiendo", agregó.

"Me está costando mucho volver, es una realidad. Todavía me mantengo en pie por las ganas de jugar. Siento que aún no tengo que cerrar esta etapa y la voy a pelear sea el tiempo que sea. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 me ilusionan”, cerró diciendo la Torre de Tandil.