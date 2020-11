Construcción: "No puede haber unos pícaros que especulen", dijo Katopodis

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, remarcó que, frente a la reactivación del sector de la construcción, se están produciendo situaciones de desabastecimiento y de alza injustificada de los precios, motivo por el cual el Estado actuará con operativos y allanamientos.

"A esa rueda que empezó a moverse hace meses empieza a integrarse la actividad privada. Frente a ese movimiento, hay dos situaciones que se están repitiendo: acaparamiento de insumos, que genera desabastecimiento, y alza de precios injustificada", explicó Katopodis en declaraciones radiales.

El ministro remarcó que esas situaciones ocurren mientras se ve "un incremento en la demanda y una reactivación del sector".

"El Gobierno no solo amenaza sino que ya está haciendo operativos, allanamientos, para identificar en qué casos existen situaciones maliciosas y especulativas", subrayó el funcionario.

Asimismo, remarcó que "hay una decisión del Gobierno de duplicar los recursos y presupuestos en materia de obra pública".

"Estamos convencidos de que en crisis como ésta es el Estado el que da el primer paso hasta que el resto de la economía logra ir sumándose", consideró.

"Todos estamos haciendo un gran esfuerzo para que la rueda de la economía vuelva a moverse y no puede ocurrir que haya algunos pícaros que especulen, acaparen y no produzcan al ritmo que venían produciendo o tengan un incremento de precios que no tengan un correlato con la realidad", concluyó.

