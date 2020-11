El Grupo de Puebla denunció persecuciones contra líderes progresistas

Desde el Grupo de Puebla se presentó este domingo un breve documento en el que manifestó su rechazo “a las sistemáticas persecuciones contra líderes y procesos progresistas”.

“Reiteramos nuestro rechazo a las sistemáticas persecuciones contra líderes y procesos progresistas en la región, y el total repudio a la utilización del aparato de justicia para la persecución política que ha sido evidente en países de América del Sur”, destacó la agrupación a través de un comunicado. Además, rechazó la suspensión del derecho a sufragio de Marco Enríquez-Ominami, el tres veces candidato presidencial de Chile.

En ese sentido, señaló que los derechos civiles y políticos, el debido proceso legal y la presunción de inocencia están asegurados por la Convención Americana de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos compromisos ratificados por el Estado chileno en su legislación interna.

“Asimismo, rechazamos la decisión adoptada por el sistema de justicia chileno al suspender a Marco Enríquez-Ominami de su derecho a sufragio, impidiéndole participar de un proceso histórico por el que él mismo ha venido luchando hace más de 10 años, y su derecho a la presunción de inocencia”, indicó el texto.

📄 Grupo de Puebla y CLAJUD rechazan suspensión de derecho a sufragio de Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) y acusa Lawfare.https://t.co/PQwkNmzqiJ — Grupo de Puebla (@ProgresaLatam) November 22, 2020

Finalmente, la agrupación instó a terminar con “la manipulación de recursos legales para detener cualquier pretensión política y propuesta progresista de reconstruir la esperanza, recuperar la dignidad, la verdadera soberanía y la justicia para nuestros pueblos”.

Entre los firmantes se encuentran Luiz Inácio “Lula” da Silva, ex presidente de Brasil, Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, Dilma Rousseff, ex presidente de Brasil, Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España y Jorge Taiana, senador argentino.

