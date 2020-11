El 71% de las empresas pymes tienen problemas para conseguir insumos

El 57% de las empresas tiene actualmente dificultades para conseguir su insumo principal o directamente no consiguen, señaló un relevamiento difundido por la CAME.

Los inconvenientes para adquirir insumos provoca demoras en la producción, aseguró la CAME. - Foto: NA.

Las complicaciones para conseguir insumos en las industrias pymes se agravaron en el último mes y medio. El 57% de las empresas tiene actualmente dificultades para conseguir su insumo principal o directamente no consiguen. El número se eleva al 71% si se tiene en cuenta a aquellas empresas que no obtienen insumos secundarios, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los datos reflejados este domingo se producen tras un sondeo efectuado por la Cámara entre 278 pymes industriales.

Este problema provoca demoras en la producción, incumplimiento de entregas, imposibilidad de ventas, y empeoramiento de la situación financiera de la empresa.

La entidad aclaró, sin embargo, que los problemas no son nuevos, pero indicó que se profundizaron en este tiempo por varios motivos.

Entre las causas de estos inconvenientes se encuentran las expectativas de devaluación, que lleva a que los grandes formadores de precios no vendan los insumos y materias primas especulando con un aumento del dólar, o que los vendan a un dólar más caros al oficial, o que sólo lo hagan a las empresas más grandes. También están pidiendo pagos por anticipado de contado en dólares y tardando hasta dos meses en entregar.

Asimismo algunos empresarios señalan que los controles a las importaciones en insumos que el país no fabrica o su fabricación es insuficiente y son necesarios para completar el proceso productivo.

Por último, los industriales indicaron que las deudas con proveedores les impide el abastecimiento.

