Un camión se quedó sin frenos en avenida Sabattini y chocó a dos vehículos

El accidente ocurrió en la intersección entre avenida Sabattini y bulevard Cangallo, y pese al impacto, no se registraron heridos en el lugar.

"Me quedé sin frenos, venía bajando por la pendiente y quise pasar por el medio pero no se puso y tuve que chocar lastimosamente. Gracias a Dios no hubo heridos”, relató en diálogo con Cadena 3 el conductor del camión.

“En el reflejo, atiné cruzarme al carril contrario, a un pilar que había, pero se rompió y di contra los autos”, explicó el hombre. El camión colisionó contra un Volkswagen Suran y una camioneta Toyota Hilux y las calles, quedaron limitadas en una sola mano para la circulación vehicular.